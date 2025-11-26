Les stars de l’audio en promo : Apple, Nothing, Beats, Shokz, Marshall et Bose à prix réduits

À l’approche du Black Friday, les enseignes en ligne dégainent déjà de nombreuses promotions. Le rayon audio est particulièrement mis à l’honneur, avec des réductions sur une large sélection d’écouteurs, casques, enceintes et barres de son.

La Black Friday Week bat son plein et les produits high-tech affichent déjà des baisses de prix notables. Si la journée phare promet sans doute d’autres bonnes affaires, les offres actuellement proposées méritent déjà l’attention. Nous avons donc repéré pour vous une douzaine de promotions vraiment intéressantes sur du matériel audio performant.

Nothing Headphone (1) — Un design transparent et une excellente autonomie

Le Nothing Headphone (1) associe un look transparent très distinctif, une fabrication soignée et des performances sonores solides. Il s’impose naturellement parmi les casques Bluetooth les plus convaincants du moment.

Points forts :

Design entièrement transparent et original



Réduction de bruit active efficace



Jusqu’à 33 heures d’autonomie



Le casque est actuellement proposé à 199 euros sur Amazon, alors que son prix de lancement était de 299 euros.

Sony WH-1000XM5 — Une référence du casque à réduction de bruit

Évolution du très populaire WH-1000XM4, le Sony WH-1000XM5 offre un confort exceptionnel, un poids très léger. Il embarque aussi l’une des meilleures réductions de bruit du marché et est fourni avec un étui de transport.

Points forts :

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec ANC



Excellente qualité pour les appels



Coussinets en cuir souple très agréables



Le casque est aujourd’hui disponible à 249,99 euros sur Amazon, alors qu’il avait été lancé à 419 euros.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro — L’immersion audio selon Samsung

Les Galaxy Buds 3 Pro proposent une immersion sonore réussie, soutenue par une réduction de bruit active performante. Leur boîtier transparent offre en plus une visibilité immédiate sur la présence des écouteurs. Ils constituent une alternative sérieuse aux AirPods Pro.

Points forts :

Jusqu’à 8 heures d’écoute sans ANC



Confort remarquable et ergonomie travaillée



Excellente qualité audio, avec Audio 360



Ces écouteurs sont actuellement vendus à 179 euros sur Amazon, contre un prix de lancement de 249,99 euros.

Apple AirPods 4 — Les écouteurs Apple les plus accessibles du moment

Si vous envisagez de remplacer vos écouteurs ou si le format intra-auriculaire n’est pas votre favori, les AirPods 4 pourraient vous convenir. La version dépourvue d’ANC est actuellement l’option la plus économique chez Apple, et son prix descend désormais sous la barre des 120 euros.

Points forts :

Un boîtier compact et des écouteurs très confortables



L’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête



La détection automatique des conversations



Les AirPods 4, initialement proposés à 149 euros, sont aujourd’hui disponibles en promotion au prix de 109 euros, aussi bien sur Cdiscount que sur Amazon.

Nothing Ear (3) — Un design transparent et une grande autonomie

Fidèle à son esthétique transparente, Nothing continue d’imposer son style avec les Ear (3). Ces écouteurs se distinguent par une construction soignée, un confort remarquable même sur de longues sessions et une autonomie généreuse.

Points forts :

Une excellente qualité de fabrication



Un son immersif et précis



Une autonomie solide pour une utilisation prolongée



Largués à 179 euros lors de leur lancement, les Nothing Ear (3) profitent des promotions Black Friday et s’affichent aujourd’hui à 139 euros sur Amazon.

Nothing Ear (a) — Des écouteurs punchy et intelligents

Dans un marché très concurrentiel, Nothing parvient encore à se démarquer avec les Ear (a), récompensés par une note de 9/10 par la rédaction. Leur identité visuelle reste immédiatement reconnaissable, tandis que les basses renforcées par l’algorithme maison, la réduction active du bruit performante et l’intégration de ChatGPT en font des écouteurs aussi puissants que polyvalents.

Points forts :

Jusqu’à 42,5 heures d’écoute avec le boîtier



Réduction de bruit active et algorithme Bass Enhance



Intégration directe de ChatGPT pour des interactions vocales avancées



Proposés initialement à 99 euros, les Nothing Ear (a) passent actuellement en promotion et sont vendus à 59 euros sur Amazon.

Beats Solo Buds — Des écouteurs minuscules et endurants

Les Beats Solo Buds, auxquels nous avions attribué la note de 7/10, s’adressent à celles et ceux qui souhaitent profiter de leur musique sans encombrement. Leur boîtier ultracompact, disponible en plusieurs coloris discrets ou plus marqués, accompagne une promesse forte : tenir longtemps, très longtemps, avec jusqu’à 18 heures d’autonomie annoncées.

Points forts :

Jusqu’à 18 heures d’écoute grâce au boîtier



Une intégration fluide, que ce soit sur iOS ou Android



Un confort remarquable au quotidien



Lancé à 89 euros, ce modèle passe aujourd’hui à 47 euros sur Amazon, une réduction particulièrement attractive.

Shokz OpenRun Pro 2 — Idéal pour courir en restant attentif à son environnement

Les casques à conduction osseuse permettent d’écouter sa musique tout en gardant une oreille sur ce qui se passe autour de soi, un atout précieux pour les joggeurs en zone urbaine. Shokz reste un spécialiste du genre, et son modèle OpenRun Pro 2 a été conçu spécialement pour la pratique sportive.

Points forts :

12 heures d’autonomie et une charge rapide via USB-C



Une conception en silicone très légère



Résistance à l’eau et à la poussière (IP55)



Habituellement vendus 199 euros, les OpenRun Pro 2 sont aujourd’hui proposés à 159 euros sur Amazon.

Si vous préférez des écouteurs ouverts plus proches d’un format classique, Shokz commercialise également les OpenFit 2+, eux aussi disponibles à 159 euros.

Marshall Middleton — Une enceinte puissante avec un look rock’n’roll

Marshall associe son savoir-faire acoustique à son esthétique emblématique, et la Middleton en est un excellent exemple. Sortie début 2023 et notée 9/10 par nos soins, cette enceinte portable brille par sa puissance, son rendu audio à 360°, son autonomie solide et sa fabrication robuste certifiée IP67. Son seul vrai défaut : un tarif élevé… vite compensé par la remise actuelle.

Points forts :

Une enceinte résistante, au style Marshall inimitable



Un son puissant, équilibré et diffusé à 360°



Près de 11 heures d’autonomie à un volume de 50 %



Son prix conseillé de 299,99 euros chute aujourd’hui à 179,99 euros chez Boulanger, soit une économie de 120 euros.

Bose SoundLink Micro — Une mini-enceinte compacte mais puissante

Malgré son format minuscule, la Bose SoundLink Micro délivre un son étonnamment riche, fidèle à la signature audio de la marque. Grâce au Bluetooth 5.4, la connexion reste stable et efficace, même à distance. Solide et facile à transporter, elle s’accroche partout et trouve sa place dans tous les sacs.

Points forts :

Résistance à l’eau et à la poussière (certification IP67)



Sangle intégrée pour l’attacher facilement



Jusqu’à 12 heures d’autonomie



Actuellement, cette enceinte bénéficie d’une remise d’environ 23 %. Son prix passe ainsi à 99,95 euros, une belle opportunité pour un modèle de cette qualité.

Bose Ultra — Une barre de son puissante et intelligente

La Bose Ultra met l’accent sur un son immersif et détaillé, idéal pour sublimer les films et séries. Son intelligence artificielle améliorée travaille notamment sur la clarté des dialogues, tandis que la puissance sonore bien maîtrisée offre une expérience home cinéma remarquable. Elle est également compatible avec AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect.

Points forts :

Une puissance sonore impressionnante



Une IA qui améliore nettement les dialogues



Une compatibilité étendue avec les principaux services de streaming audio



Commercialisée à 999 euros lors de sa sortie en septembre 2023, la Bose Ultra profite aujourd’hui d’une forte baisse de prix. On la trouve en effet à 599 euros sur Amazon, soit une réduction considérable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.