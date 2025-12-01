Fuite de données OpenAI : vos discussions ChatGPT dévoilées à tout le monde ?

Le 26 novembre 2025, OpenAI a annoncé une fuite de données liée à un prestataire externe. Un fournisseur chargé de l’analyse d’activité. Il s’agit de Mixpanel, un acteur bien connu des équipes produit.

Le prestataire a exposé des données liées à l’usage de l’API. Ce qui n’est pas du tout une bonne nouvelle pour les professionnels qui utilisent le service. Le géant américain assure toutefois que vos discussions ChatGPT ne sont pas impactées et donc ne circulent pas sur le web.

C’est grave docteur ?

Les premières informations indiquent que les systèmes internes d’OpenAI sont intacts. Aucun échange, clé API ou paiement n’a fuité. La société tente donc de calmer les inquiétudes des utilisateurs classiques.

La fuite vient d’un incident sur l’outil de Mixpanel. Ce dernier, pour ceux qui ne le savent pas, étudie le comportement des internautes sur des services numériques. Il suit les clics et les parcours pour aider les équipes à comprendre l’usage réel.

Les profils touchés sont donc surtout des développeurs travaillant avec l’API. Leurs données professionnelles pourraient circuler entre de mauvaises mains. OpenAI précise néanmoins que seules des infos basiques sont concernées.

On trouve des noms, des e-mails et une localisation approximative. Le navigateur, le système utilisé et certains identifiants liés aux comptes API font aussi partie du lot.

Quelle mesure OpenAI a pris face à cette fuite de données ?

OpenAI confirme avoir retiré Mixpanel de son environnement de production. L’entreprise enquête encore avec son ancien prestataire pour comprendre ce qui a été exposé. Les organisations concernées recevront une notification directe.

Le risque principal touche les tentatives de phishing ciblées. Des pirates pourraient exploiter les données pour tromper des développeurs. Une vigilance accrue est donc recommandée.

OpenAI assure qu’aucune trace d’intrusion n’apparaît dans ses propres systèmes. Les équipes passent en revue l’ensemble de leurs fournisseurs. L’objectif est d’éviter un incident similaire à l’avenir.

Cette affaire rappelle que les chaînes techniques reposent sur de nombreux acteurs. Un maillon faible suffit à créer un souci pour des milliers d’utilisateurs. Les entreprises renforcent donc leurs audits externes.

