Grok peut maintenant créer des vidéos IA ! Voici comment tester

Grok Imagine ajoute maintenant la génération vidéo à son catalogue. Une phrase suffit pour produire un petit clip avec mouvement et ambiance sonore.

La fonction débarque sur toutes les plateformes. Elle apparaît directement dans la même zone de saisie que les commandes habituelles, ce qui simplifie l’usage.

Très simple. Vous écrivez une scène. Une moto en pleine course dans une ville néon ou encore une baleine flottant dans les nuages. Comme dans les vidéos partagées.

L’outil produit ensuite un clip d’une durée maximale d’environ dix secondes. Puis, la création apparaît comme n’importe quelle publication sur la plateforme.La fonction est disponible sur le web, Android et iOS.

L’annonce est venue d’Elon Musk lui-même, déterminé à intégrer ces formats directement dans l’écosystème xAI. Vous pouvez tester dès l’instant où la mise à jour apparaît sur votre application.

Text to video now works with Grok Imagine.



Upgraded audio and 10 sec long video generation releasing hopefully this weekend! https://t.co/ijAGdC97PX — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2025

Et pas de panique, la création se fait en quelques secondes, au cas où vous envisagez quelques essais rapides. Aussi, vous pouvez basculer entre image et vidéo dans la même barre de saisie. L’interface évite toute manipulation complexe..

Alors, ça vaut le détour ?

Grok Imagine entre dans une zone déjà très compétitive. Des modèles comme Sora 2 ou Google Flow proposent déjà des vidéos proches du rendu ciné. Grok mise plutôt sur la rapidité d’usage et l’intégration directe dans X.

Les tests montrent des clips courts adaptés aux réseaux sociaux. Les résultats restent cohérents tant que vous visez des contenus simples. Cependant, une scène très longue ou très complexe dépassera les limites de la plateforme.

GROK IMAGINE TURNS IDEAS INTO ACTION



That weird song you wrote in college? Now it has a music video.



Grok Imagine turns ideas into visuals. Whether it's a dream sequence, ad concept, or surreal meme material.



You type it, it makes it move. pic.twitter.com/yD1FnQ8YiC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 27, 2025

La qualité visuelle tient largement pour un mème ou une micro-promo. Le réalisme est suffisant pour faire sourire ou interpeller votre communauté. La fonction encourage les créations légères plutôt que les projets plus ambitieux.

Sa force principale, quant à elle, c’est la simplicité. Tout passe par l’interface du chatbot ou l’application mobile. Les utilisateurs occasionnels y trouveront un terrain parfait pour expérimenter sans réglages interminables.

