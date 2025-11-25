Top 20 des pires mots de passe de France 2025 : le grand bétisier de la cybersécurité

Le palmarès NordPass 2025 des mots de passe de France les plus nuls est là, et c’est le grand bêtisier de la sécurité en ligne qui ne s’arrête jamais. Malgré toutes les mises en garde des pros, on dirait qu’on aime toujours jouer avec le feu quand il s’agit de protéger nos données.

Chaque année, l’équipe de NordPass (les experts de Nord Security) va fouiller dans les fuites de données et le dark web pour nous pondre ce classement honteux. Leur dernière analyse couvre la période de septembre 2024 à septembre 2025. Ainsi, celle-ci nous confirme que la plupart des gens, des ados aux grands-parents en France, choisissent encore des mots de passe incroyablement faciles à deviner.

Quels sont les pires mots de passe en France cette année ?

Bon, je commence par la France. La médaille d’or de la paresse revient à admin ! Suivi de près par les classiques 123456 et password. On a aussi quelques spécificités bien de chez nous. Comme les mots de passe azerty, poisson et même gazeuses qui traînent dans le top.

Au niveau mondial, les 123456 et password ne bougent pas. Mais, on voit plus de caractères spéciaux cette année (plus de 32 mots de passe du Top 200 en ont). Mais attention, le « @ » est souvent là pour créer un truc bidon comme Admin@123. Comme le dit Karolis Arbaciauskas de NordPass, un simple symbole ne vous donne qu’une impression de sécurité. Les outils des pirates s’adaptent super vite à ces faux mots de passe compliqués.

Vous pensiez que la nouvelle génération était plus futée ? Erreur ! Karolis Arbaciauskas nous dit aussi que « les habitudes en matière de mots de passe des jeunes de 18 ans sont similaires à celles des personnes de 80 ans ». Les jeunes font exactement les mêmes bêtises que leurs aînés en utilisant des suites de chiffres débiles. La seule mini-différence, c’est qu’ils remplacent parfois les vieux prénoms par des références ou des mots d’argot.

Malgré tous les efforts pour nous éduquer sur la cybersécurité, on progresse très lentement. Et ça, c’est le drame, car environ 80 % des fuites de données viennent de mots de passe faibles ou réutilisés. Les pirates le savent et continuent d’attaquer sans se gêner.

Je vous conseille donc de vous débarrasser de ces mots de passe honteux illico. La solution, c’est d’utiliser une chaîne vraiment complexe et unique, avec douze caractères minimum. Laissez un générateur de codes s’en charger et stockez tout dans un bon gestionnaire de mot de passe.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.