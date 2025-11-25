Besoin d’effacer vos données en urgence ? Ce SSD a un bouton d’autodestruction

TeamGroup présente le T-Create Expert P35S, un SSD portable qui intègre un véritable bouton mécanique d’autodestruction physique.

TeamGroup vient de concrétiser un gadget hollywoodien. Le T-Create Expert P35S, un SSD portable qui intègre un mécanisme d’autodestruction physique activé par un simple bouton. Connecté via USB-C, ce disque efface irrémédiablement ses puces NAND en quelques secondes, laissant zéro trace récupérable.

Un SSD pour les missions impossibles

Le T-Create Expert P35S mesure à peine 8,9 cm de long et pèse 42 grammes, idéal pour les déplacements. Son boîtier screwless adopte une construction monobloc en aluminium anodisé, résistante aux chocs quotidiens sans compromettre l’élégance.

Au cœur du dispositif trône un port USB 3.2 Gen 2, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture jusqu’à 1 000 Mo/s. Cela équivaut à transférer un fichier de 10 Go en moins de 20 secondes.

Le dispositif SSD d’autodestruction est compatible nativement avec Windows 7 et supérieurs, macOS 10.5 et plus, ainsi que certains appareils Android via USB-C. Le câble USB-C inclus mesure 30 cm, facilitant les connexions mobiles.

Les capacités disponibles couvrent un spectre large : 256 Go, 512 Go, 1To et 2To. TeamGroup utilise de la mémoire flash 3D TLC de haute densité, certifiée pour une endurance de 600 à 1 200 TBW (terabytes written) selon le modèle.

En outre, un système S.M.A.R.T. intégré monitore en temps réel la santé du disque. Cerise sur le gâteau, le circuit de destruction des données de ce SSD possède même deux brevets : M662727 à Taïwan et JP3252646U au Japon.

Ce système combine deux modes : un effacement logiciel rapide pour les tests, et une destruction physique irréversible pour les urgences.

Une bombe à retardement… sans le glamour explosif

Le mécanisme d’autodestruction du SSD possède un petit interrupteur à deux positions sur le côté. La première exige une force modérée – comme pour ouvrir un briquet– pour révéler un voyant rouge clignotant.

Cela active un mode veille, où le disque émet un bip discret pour confirmer la préparation. Puis, poussez plus fort – huit newtons supplémentaires – et le circuit s’enclenche.

Une surtension contrôlée, calibrée à 12 volts, cible alors précisément les circuits intégrés des puces NAND.

En 5 à 10 secondes, les transistors se grillent, les interconnexions fondent partiellement. Enfin, les cellules mémoire deviennent un amas de silicium inerte.

Contrairement aux effacements logiciels comme ATA Secure Erase, cette autodestruction matérielle garantit un « zéro résidu ». Des tests indépendants par des labs comme ceux de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) le confirment. Aucune donnée n’émerge après analyse spectrométrique.

Le processus persiste même si vous débranchez le câble ; une batterie tampon interne de 100 mAh assure la finalisation. Pas de fumée ni d’étincelles visibles – TeamGroup a opté pour la discrétion, évitant les démonstrations théâtrales du P250Q antérieur.

Ce mécanisme cache aussi une ingénierie pointue. Le bouton intègre un capteur haptique à double amortissement, réduisant les faux positifs de 99,9 % lors de chutes ou de vibrations.

Des LED multiétages – vert pour inactif, orange pour préparation, rouge pour destruction en cours – guident l’utilisateur sans écran. Une fois lancé, un verrou électronique empêche toute interruption, aligné sur les standards NIST SP 800-88 pour la sanitisation de médias.

