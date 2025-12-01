Étude TeamViewer : les pannes IT plombent les profits

Les défaillances informatiques coûtent cher aux entreprises : 42 % déclarent une perte de chiffre d’affaires liée à la friction numérique. L’IA pourrait offrir une solution concrète à ces freins technologiques.

Les dysfonctionnements technologiques ne sont plus anecdotiques : ils grèvent la productivité, le moral des équipes et les revenus. Le rapport de TeamViewer met en lumière l’ampleur du phénomène à l’échelle mondiale. La France n’est pas épargnée, avec des conséquences humaines et économiques notables. L’IA semble offrir une lueur d’espoir face à ce constat préoccupant.

Une friction numérique qui mine l’efficacité au quotidien

Les résultats du rapport sont sans appel. 80 % des employés interrogés affirment perdre du temps de travail chaque mois à cause des interruptions technologiques, avec une moyenne de 1,3 jour perdu. Des retards de projet, des processus freinés et des clients mécontents s’accumulent. La friction numérique devient alors un frein à la productivité et, par ricochet, à la rentabilité.

« Quand les systèmes ne répondent pas ou dysfonctionnent, les conséquences se font sentir immédiatement », rappelle Oliver Steil, PDG de TeamViewer. En effet, près de la moitié des entreprises signalent que ces perturbations ont ralenti des opérations critiques. Un constat partagé sur tous les continents, avec une intensité variable selon les pays.

La France à la traîne face à la gestion des pannes

En France, 40 % des entreprises déclarent une perte de revenus liée aux dysfonctionnements technologiques. Ce chiffre est en deçà de la moyenne mondiale (42 %), mais toujours préoccupant. Ce sont 1,7 jour ouvrable par mois qui s’envolent à cause des bugs informatiques. Pour plus d’un tiers des répondants français, cela va s’aggraver.

Les conséquences humaines sont également alarmantes ! 28 % des salariés français estiment que ces problèmes nourrissent leur épuisement professionnel. 21 % envisagent même de quitter leur entreprise. Le phénomène touche particulièrement les jeunes ! La génération Z perd deux fois plus de temps que les baby-boomers, et envisage massivement la démission.

L’intelligence artificielle en renfort

Face à ce constat, l’IA apparaît comme un levier d’amélioration prometteur. 48 % des sondés pensent qu’elle pourrait atténuer les frictions numériques. 50 % accepteraient de lui déléguer certaines tâches techniques récurrentes. Dépannages, réinitialisations, assistance proactive : les cas d’usage se multiplient.

Pour Andrew Hewitt, vice-président chez TeamViewer, la technologie doit redevenir un catalyseur de performance, et non une entrave. « Les outils intelligents ont le pouvoir de libérer du temps, d’alléger les frustrations et de renforcer l’engagement des collaborateurs », affirme-t-il. L’étude, menée auprès de 4 200 professionnels à travers neuf pays, souligne ainsi une urgence partagée : réduire la friction numérique pour libérer pleinement le potentiel humain et économique des entreprises.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.