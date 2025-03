Gen Z vs Millennials : qui exploite vraiment le potentiel de l’IA ?

Les Millennials devancent la génération Z dans l’adoption de l’IA en entreprise. Selon une étude Freshworks 2024, leur usage quotidien et leur perception des bénéfices de l’intelligence artificielle surpassent ceux des plus jeunes.

Les Millennials prennent l’ascendant sur l’adoption de l’IA

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les digital natives de la génération Z qui dominent l’usage de l’intelligence artificielle (IA) en entreprise, mais bien les Millennials. D’après le rapport 2024 de Freshworks, 26 % d’entre eux en France utilisent l’IA quotidiennement, contre seulement 20 % chez leurs cadets. Ils sont également plus nombreux à affirmer que l’IA a eu un impact positif sur leur carrière ces six derniers mois (45 %, contre 40 % chez les Gen Z). Plus qu’un simple engouement technologique, c’est une adoption ancrée dans une logique de performance : pour 48 % des Millennials, les chatbots alimentés par l’IA sont devenus des outils incontournables de leur quotidien professionnel.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une génération mieux accompagnée et plus engagée

Les Millennials se démarquent aussi par une perception plus concrète de l’apport de l’IA dans leur travail. Ils sont 65 % à considérer que l’automatisation de certaines tâches via des agents IA améliorerait significativement leur efficacité, bien au-delà des 41 % relevés chez la Gen Z. Cette appropriation semble favorisée par un environnement plus structuré : 67 % des Millennials déclarent que leur entreprise est prête à financer des formations liées à l’IA. Leur confiance en ces outils s’est accrue grâce à l’accompagnement fourni par les équipes IT, jugé plus persuasif que celui perçu par les plus jeunes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.