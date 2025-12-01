App RH : Brava casse les silos et renforce les équipes

Brava lance une app mobile innovante pour lutter contre le désengagement des salariés. L’outil transforme l’engagement en levier de performance collective.

Puisque le désengagement coûte cher aux entreprises, Brava dévoile une solution mobile-first capable de toucher tous les collaborateurs, même ceux sans adresse e-mail. L’app combine gamification, reconnaissance et communication instantanée. Sa promesse : renforcer l’implication, fluidifier les échanges et générer une performance mesurable. Une nouvelle ère du management collaboratif s’ouvre.

Un outil mobile pensé pour tous les métiers

Dans de nombreuses organisations, une partie des salariés demeure en marge de la communication interne. Absence d’adresse e-mail, manque d’équipement ou simplement perte d’intérêt : l’information ne circule plus, l’implication s’érode et les tensions s’exacerbent. C’est à ce maillon faible que Brava s’attaque. L’application est accessible depuis un smartphone personnel ou professionnel. Elle permet de toucher 100 % des collaborateurs, à tout moment, là où ils se trouvent.

« Les intranets, c’était hier. Aujourd’hui, les équipes consomment l’info sur mobile, en formats courts, avec des mécaniques de jeu et des réponses immédiates. Brava arrive exactement là. », souligne David Bellaïche, co-fondateur. Brava s’aligne sur les codes de consommation actuels : instantanéité, simplicité, interaction. Grâce à cela, l’entreprise réussit à fédérer rapidement des équipes souvent isolées les unes des autres.

L’humain au cœur de la performance

Brava ne se contente pas d’être un canal de diffusion. L’app ambitionne de repositionner le manager comme catalyseur de dynamique collective. Puisque tout est mesuré, des outils de paie à la gestion client, Brava vient combler un vide : celui du lien humain, essentiel mais rarement outillé.

Grâce à des fonctionnalités comme la cooptation gamifiée, les sondages ciblés ou l’employee advocacy, les entreprises constatent des gains tangibles. Trois fois plus de candidatures qualifiées, réduction drastique des coûts de recrutement, hausse de la notoriété sur les réseaux sociaux, meilleure compréhension du climat interne… Brava transforme le lien social en valeur économique.

Déjà un nouveau standard dans les grandes organisations

SNCF, RATP, Clifford Chance, Roche, Sysco… Plus de 30 000 utilisateurs ont déjà adopté Brava. Les premiers retours sont unanimes : les messages sont lus, compris et appliqués, la reconnaissance devient un rituel visible, les interactions entre services se multiplient. L’impact est mesurable, y compris d’un point de vue financier.

« Les entreprises et les COMEX se heurtent à un paradoxe : vouloir toujours plus de productivité tout en revendiquant le bien-être des collaborateurs. Dans le même temps, les tensions entre équipes terrain et équipes au bureau ou au siège persistent et les systèmes de reconnaissance continuent de valoriser les mêmes profils, les cadres et les commerciaux. » affirme Rony Msika, co-fondateur. Chaque entreprise cliente est accompagnée par un coach Brava pour structurer et ancrer ces nouvelles dynamiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

