Smart Contact : l’IA au service des PME

Enreach for Service Providers fait le pari audacieux d’une communication tournée vers l’extérieur. Avec sa solution Smart Contact, l’entreprise européenne propose bien plus qu’une simple plateforme.

Enreach for Service Providers propose avec Smart Contact une vision rafraîchissante de la communication d’entreprise. La solution combine IA, téléphonie convergente et conformité RGPD. Elle cible les PME, avec une promesse : renforcer les échanges avec les clients sans renier la simplicité. Résolument européenne, la plateforme place l’intelligence des interactions au cœur de la compétitivité.

Une approche centrée sur l’extérieur, résolument mobile

Enreach for Service Providers, acteur basé à Sophia Antipolis, bouleverse les codes des communications unifiées avec une vision assumée : replacer l’interaction client au cœur des outils télécoms. Sa solution Smart Contact transforme les canaux classiques (téléphonie fixe, mobile, messageries) en leviers stratégiques. Grâce à la convergence fixe-mobile, les collaborateurs restent joignables partout, même sur un réseau GSM simple.

L’idée ? Offrir une expérience fluide, quel que soit le contexte, pour valoriser chaque échange professionnel. « Ce que vous adoptez aujourd’hui doit vous permettre de rester compétitif demain », affirme Bertrand Pourcelot, CEO d’Enreach for Service Providers. Ce principe guide une technologie pensée pour les usages actuels, sans imposer une rupture avec les infrastructures existantes.

Une IA utile, modulaire et maîtrisée

L’intelligence artificielle intégrée au Smart Contact n’est pas une finalité mais un moyen d’optimiser les échanges. Transcription post-appel, annotation contextuelle, détection d’émotions ou encore automatisation des journaux dans les outils métiers : les fonctionnalités visent la pertinence sans sacrifier l’humain.

Chaque entreprise peut activer ou désactiver les modules, et même choisir son propre LLM, hébergé localement si elle le souhaite. Cette démarche modulable s’inscrit dans une logique de souveraineté. Toute l’infrastructure repose sur des serveurs européens conformes au RGPD. Cela permet d’éviter toute dépendance aux géants technologiques non européens.

Un socle technologique solide, pensé pour les PME

Issu de Centile, pionnier français de la VoIP, Enreach for Service Providers capitalise sur 25 ans d’expérience pour proposer une solution adaptable aux réalités des PME européennes. L’éditeur collabore avec plus de 120 partenaires opérateurs et intégrateurs, et revendique une présence dans 15 pays. Sa plateforme Enreach UP, construite sur une architecture micro-services et low-code, permet aux partenaires de personnaliser leurs offres en fonction des besoins métiers.

Pour Farid Khanouch, directeur du Groupe Hub One, le choix de cette solution repose autant sur sa fiabilité que sur sa capacité à évoluer : « Enreach UP répond à nos besoins opérationnels et offre des possibilités de personnalisation indispensables pour accompagner nos clients ». Enreach for Service Providers incarne une alternative crédible et pérenne pour les entreprises européennes désireuses de maîtriser leur communication. Elles peuvent ainsi adopter de nouvelles formes d’innovation sans perdre le contrôle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

