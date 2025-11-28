SMS marketing des GSA : performances en forte hausse

Les campagnes SMS des grandes surfaces alimentaires affichent un coût par visite en forte baisse. Un levier drive-to-store devenu incontournable dans la grande distribution.

Le marketing mobile continue de prouver son efficacité, notamment dans le secteur de la grande distribution. WellPack s’appuie sur des données concrètes. Il révèle que les campagnes SMS enregistrent des performances en nette progression. Avec un coût par visite historiquement bas et un taux de conversion élevé, les GSA capitalisent sur un canal simple, mais redoutable. Le SMS s’impose comme un pilier stratégique dans l’activation drive-to-store.

Un coût par visite en forte baisse pour les GSA

Les enseignes de la grande distribution alimentaire voient leur stratégie drive-to-store s’affiner, notamment via les campagnes SMS. Selon l’étude de WellPack, le coût par visite (CPV) moyen sur les six premiers mois de 2025 est de 1,39 €, contre 2,05 € en 2024. Mieux encore, certaines campagnes atteignent des records à 0,37 €.

Ce coût réduit permet aux enseignes de maximiser leur retour sur investissement, avec un taux de visite de 8,81 % : pour 1136 messages envoyés, 100 clients franchissent les portes du magasin. Le secteur se démarque nettement des autres, en particulier chez les discounters. Chez eux, le CPV chute encore de 50 %, porté par une communication plus agressive sur les prix et une fréquence accrue.

Un levier direct, local et mesurable

Flavien Charles, directeur général de WellPack, souligne que « le messaging mobile, bien que discret face aux réseaux sociaux, est redoutablement efficace ». Grâce à la personnalisation, ce canal “low tech” répond aux attentes de proximité, avec une activation rapide et un pilotage précis de la performance. Puisque les CPM s’envolent avec le Black Friday, le SMS offre une stabilité tarifaire précieuse pour les marques. Autre force de ce levier : sa capacité à générer un ROI incrémental jusqu’à x7,3 selon WellPack. Il permet d’atteindre une audience qui, sans sollicitation, ne se serait pas déplacée.

Bonnes pratiques et timing gagnant

La réussite d’une campagne SMS tient autant à son fond qu’à sa forme. L’accroche doit être percutante, la promotion claire, le sentiment d’urgence bien dosé et l’incitation à l’action directe. Mentionner le magasin et sa localisation renforce la pertinence du message. Côté timing, les envois les plus efficaces se concentrent entre 10h et 13h ou 17h et 19h, du mardi au samedi.

Ces créneaux coïncident avec les habitudes d’organisation des consommateurs, qui anticipent leurs courses ou profitent des fins de journée pour planifier leurs achats. Les GSA écartent les lundis matin et les mardis après-midi pour leurs actions. Ils réalisent ensuite des tests réguliers afin d’optimiser chaque point de contact.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.