ChatGPT Phone : la plus grande révolution depuis le premier iPhone ?

Le fabricant de ChatGPT, en collaboration avec Jony Ive, finalise le prototype d’un nouveau phone. Ce dispositif inédit vise à réaliser la plus grande disruption depuis l’iPhone en offrant une alternative sereine aux distractions numériques actuelles.

Depuis son lancement en 2007, l’iPhone a défini les standards de l’interaction mobile. Aujourd’hui, OpenAI veut se dresser comme étant un concurrent inattendu pour le géant de Cupertino. L’entreprise dirigée par Sam Altman s’associe à Jony Ive, le génie du design d’Apple, pour concevoir un dispositif matériel. Ce nouvel appareil se concentre sur la pertinence et le calme, rompant radicalement avec l’expérience chaotique des smartphones modernes.

L’Alliance qui défie le smartphone classique

OpenAI, pionnière de l’intelligence artificielle générative, prépare une incursion dans le domaine du hardware. Cette initiative pourrait provoquer la plus grande rupture technologique depuis le lancement de l’iPhone en 2007.

Le pilier de cette ambition n’est autre qu’une collaboration entre Sam Altman et Sir Jony Ive. Cet ancien chef du design chez Apple est l’esprit créatif derrière les emblématiques iPod, iPhone et iPad.

OpenAI a notamment acquis la startup de Jony Ive, io, pour un montant rapporté de 6,5 milliards de dollars.

Le projet d’un phone ChatGPT est en cours depuis un certain temps. Les détails sur l’appareil en développement sont cependant minces jusqu’à récemment.

Altman a régulièrement exprimé son insatisfaction face aux systèmes informatiques actuels. Selon lui, les plateformes modernes ne sont pas optimisées pour prospérer dans un monde dominé par l’IA.

Cette limitation freine la progression vers des objectifs ambitieux comme l’intelligence générale artificielle ou AGI. L’appareil en question est donc conçu pour répondre à ces standards de performance et d’interaction de nouvelle génération.

Prototype révélé, un ChatGPT Phone simple et intuitif

Lors d’un entretien au Demo Day 2025 de l’Emerson Collective, Ive a révélé qu’OpenAI était activement engagée dans le prototypage du dispositif IA tant attendu. Il a précisé que la commercialisation du produit devrait avoir lieu dans moins de deux ans.

Pour sa part, le PDG affirme avoir enfin les premiers prototypes et s’est dit stupéfait par la qualité du travail accompli. Altman a clarifié que ce dispositif serait plus petit qu’un smartphone actuel.

Son design sera simple, beau et ludique. Jony Ive a appuyé cette vision en décrivant son amour pour les solutions qui paraissent presque naïves dans leur simplicité.

Il apprécie les produits sophistiqués que l’on manipule sans intimidation ni effort conscient. Le potentiel ChatGPT phone s’utilise presque sans réfléchir.

L’appareil vise également à s’éloigner des expériences numériques stressantes que nous connaissons aujourd’hui. Pas comme les appareils et applications actuelles qui ressemblent à une traversée agitée de Times Square.

Altman décrit ce moment comme rempli de petites agressions et de lumières clignotantes qui sollicitent constamment l’attention.

Une conscience contextuelle totale, la véritable innovation

L’innovation clé de cet appareil est sa capacité à opérer sur de longues périodes pour l’utilisateur. Il est conçu pour filtrer les informations inutiles et signaler uniquement ce qui est réellement important.

Cette fonctionnalité repose sur une conscience contextuelle incroyable de la vie entière de l’utilisateur. L’appareil est censé connaître tout ce que l’utilisateur a pensé, lu ou dit.

Ce degré de connaissance et d’assistance soulève naturellement des questions de confidentialité et de calcul. Des rapports antérieurs indiquaient d’ailleurs un possible retard au-delà de 2026.

Ces inquiétudes concernaient justement la puissance de calcul, les problèmes de confidentialité et la personnalité même de l’IA. Malgré ces défis, Sam Altman et Jony Ive affichent une confiance inébranlable dans le potentiel de leur création.

