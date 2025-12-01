Alerte : les pubs s’apprêtent à envahir ChatGPT selon ce leak

Ce pourrait être une aubaine financière pour OpenAI, mais un irritant pour des millions d’utilisateurs. Si le leak sur l’arrivée de pubs dans ChatGPT se confirme, l’expérience risque de basculer. Et pas qu’un peu.
On vous l’avait déjà annoncé il y a quelques mois. Maintenant, le leak sur les pubs qui vont bientôt se glisser dans les discussions ChatGPT se précise de plus en plus. Une rumeur repérée par Tibor sur X révèle qu’OpenAI expérimente en interne plusieurs formats de publicités au sein de ChatGPT. Pas juste une bannière moche. Non. On parle de contenu de bazar, de publicité de recherche et même d’un carrousel de publicités directement intégrés dans la version Android bêta 1.2025.329.
ChatGPT bascule vers un modèle publicitaire : un leak qui change tout
Jusqu’ici, l’expérience ChatGPT était propre, sans pub et sans détours. Il s’agit d’une sorte de havre digital dans un web saturé d’annonces intrusives. Certes, il existe une formule payante et des modèles premium. Mais rien qui envoie de la réclame façon Google Search.
Sauf qu’OpenAI semble vouloir changer les règles. Et l’idée n’a rien d’innocent. Car si Google sait beaucoup de choses sur vous, GPT en sait probablement plus. Cela grâce aux milliards de messages que vous lui envoyez sur tout, tout le temps. Oui, ça fait réfléchir.
OpenAI pourrait donc aller très loin avec les pubs personnalisées, les recommandations de produits que vous voulez acheter. Mais aussi avec les annonces glissées discrètement dans les résultats de recherche. Exactement comme Google. Mais ici, c’est l’outil que vous utilisez pour écrire vos dossiers, préparer vos mails importants ou chercher des idées de cadeaux.
Selon le leak, les pubs sur ChatGPT seraient d’abord limitées à la recherche interne. Toutefois, on sait comment les tests limités finissent généralement. Ils sont rarement limités très longtemps.
Une machine à pub potentiellement plus puissante que Google
ChatGPT comptait 100 millions d’utilisateurs en novembre 2023. Puis 300 millions fin 2024. Et aujourd’hui ? Environ 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, d’après les estimations internes et les analyses tierces.
GPT traiterait 2,5 milliards de requêtes par jour. L’Inde serait même devenue la première base d’utilisateurs, devant les États-Unis. Bref, c’est un trafic monstrueux.
Alors, si OpenAI se lance dans la pub, le web pourrait changer de visage. Les annonceurs y voient déjà un grand potentiel. Après tout, toucher des utilisateurs pile au moment où ils posent une question précise ? C’est le rêve de n’importe quel marketeur.
D’ailleurs, certains analystes évoquent une possible nouvelle économie de la recherche. Une économie où Google ne serait plus seul maître à bord. La pub deviendrait moins massive et beaucoup plus précise. Elle serait générée par un assistant qui connaît vos habitudes, vos messages et vos demandes passées.
Pour OpenAI, l’intérêt est de monétiser un trafic colossal et de rendre ChatGPT rentable à très grande échelle. Pour les utilisateurs, le débat démarre à peine. Certains y voient une trahison. D’autres y voient une évolution logique.
Et vous, vous en pensez quoi ? Les pubs dans ChatGPT, game changer ou future galère ?
