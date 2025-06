L’AdBlock ultime : ces lunettes bloquent les pubs dans la vraie vie

Un développeur de logiciels de réalité augmentée a concocté un AdBlock spécialement pensé pour les lunettes XR. Même si l’application n’est pas encore prête, elle s’annonce déjà très prometteuse.

Les pubs, on y échappe plus. C’est devenu le passage obligé pour les marques qui veulent qu’on parle de leurs produits. Mais à force d’en voir partout, on sature. Et avec l’arrivée des lunettes XR, certains redoutent que ça devienne encore pire.

Ce problème, Stijn Spanhove l’a bien compris. Ce développeur spécialisé en réalité augmentée a donc eu une idée futée. Celle de créer un AdBlock pour lunettes XR, une application capable de bloquer les pubs dans la vraie vie.

AdBlock pour lunettes XR : une innovation qui va plaire à beaucoup

Il y a encore peu de temps, les lunettes XR ressemblaient à un gadget sorti tout droit d’un film de science-fiction. On les imaginait réservées aux laboratoires ou aux démonstrations tech un peu futuristes. Mais, aujourd’hui, elles commencent à s’inviter dans notre quotidien.

Les mastodontes comme Apple, Meta, Microsoft ou Samsung ont déjà conçu leurs propres modèles. Le design de ces lunettes révolutionnaires s’améliorent, leur performance aussi. Elles deviennent plus immersives que jamais.

Toutefois, cette immersion a un prix. Parce que plus on entre dans ces mondes augmentés, plus la pub y trouve sa place. Beaucoup se demandent si ces lunettes ne vont pas devenir un nouveau support pour diffuser des pubs en pleine figure. Une expérience qui n’a évidemment rien de plaisant.

C’est justement pour répondre à cette crainte qu’un AdBlock pour lunettes XR a vu le jour. Avec l’application, les lunettes XR pourraient bien vous débarrasser des pubs en réalité augmentée que vous croisez dans les mondes virtuels. En effet, elles sont capables de repérer et filtrer les contenus publicitaires qui s’incrustent un peu partout.

Encore en cours d’amélioration

Comment cette application fonctionne-t-elle ? Dès qu’elle détecte les grandes affiches, elle les recouvre d’un filtre rouge. Même principe pour les logos. Dans une vidéo publiée sur X, son créateur, Stijn Spanhove, montre comment l’outil masque les marques visibles sur une canette de soda et une boîte de céréales.

Cet AdBlock pour lunettes XR impressionne par sa performance. Et pourtant, on en est encore au stade expérimental. L’application n’est pas totalement finalisée, mais elle montre déjà de belles capacités. Bien sûr, quelques réglages restent à faire. Le filtre rouge, par exemple, est parfois un peu trop voyant. Tellement qu’il attire encore plus l’attention que la pub elle-même.

La réactivité est aussi un autre point à améliorer. D’après les tests du développeur, le bloqueur met du temps avant de s’afficher. Ainsi, on a souvent déjà eu le temps de voir la publicité. Quoi qu’il en soit, pour une version encore en développement, c’est déjà très prometteur. Et une fois peaufinée, cette application pour lunettes XR pourrait bien devenir un outil incontournable.

Alors, vous en pensez quoi ? Les pubs vous agacent ou vous les tolérez sans souci ? Vous seriez prêt à tester ce genre d’AdBlock dans la vie réelle, ou vous préférez laisser les choses comme elles sont ? Partagez votre avis en commentaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.