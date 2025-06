Ce prompt ChatGPT va transformer vos courses en partie de plaisir.

ChatGPT, crée une liste de courses pour [nombre] repas, adaptée à [budget ], pour [magasin, ex. Carrefour], en tenant compte de [restrictions ou objectifs].

Ce prompt permet à ChatGPT de générer une liste de courses sur mesure, optimisée en fonction de vos besoins nutritionnels, de votre budget ou du magasin visité. Le chatbot vous aidera également à choisir les fruits et légumes parfaits lors de vos courses. Pour cela, il vous suffira d’utiliser un autre prompt.

Courses sans faux pas grâce à ChatGPT

Sur Reddit, u/bigticket99 a partagé une anecdote pour le moins insolite. En pleine course, face à une caisse de pastèques, il a demandé l’aide de ChatGPT pour choisir le meilleur fruit.

Il télécharge la photo de l’étal, soumet l’image à l’IA et reçoit une réponse sans équivoque. « La pastèque dans le coin inférieur droit ».

ChatGPT justifie son choix en analysant la couleur, la texture et les motifs de la peau. La pastèque sélectionnée s’est révélée parfaitement mûre, juteuse et sucrée.

Qui n’a jamais hésité devant une pile d’avocats, de mangues ou de bananes ? Grâce à ChatGPT, il devient possible de transformer l’expérience des courses en un processus quasi scientifique.

Prenez une photo de l’étalage ou décrivez les fruits, puis soumettez le tout à l’IA avec un prompt adapté. Par exemple, « Analyse cette photo de (fruit) et indique-moi laquelle semble la plus mûre. Décris les signes à observer (couleur, texture, forme) et justifie ton choix. »

L’IA s’appuie sur des indices visuels tels que des rayures nettes pour les pastèques. Une peau souple pour les avocats. Une couleur uniforme pour les mangues.

L’astuce ne se limite pas aux fruits. Selon Food & Wine, ChatGPT peut également générer des listes de courses ultra-personnalisées.

L’influenceur TikTok @simplydigital, par exemple, s’en sert pour élaborer un plan alimentaire à 100g de protéines par jour, avec un budget défini. En précisant le magasin Trader Joe’s, dans son cas, l’IA peut proposer une liste d’ingrédients précis, les quantités à acheter, et même des idées de recettes.

L’IA défie l’instinct

ChatGPT surpasserait-il l’intuition humaine dans un domaine aussi terre-à-terre que les courses ? Contrairement à l’instinct, l’IA s’appuie sur des données visuelles et des modèles pour proposer des choix cohérents.

Mais, l’utilisateur u/No-Examination-5833 sur Reddit signale un bémol. Pour juger cette efficacité, il aurait fallu comparer la pastèque choisie avec les autres, notamment la « pire » du lot. Sans cette comparaison, le succès pourrait n’être qu’un coup de chance.

L’instinct humain repose sur une expérience sensorielle directe : on touche, on sent, on tapote un fruit pour l’évaluer. Une méthode imparfaite, mais souvent rassurante.

En revanche, l’IA offre des recommandations fondées sur des critères standardisés, souvent plus fiables que l’instinct non entraîné.

Mais l’instinct peut tromper, surtout chez ceux qui avouent ne jamais savoir choisir une mangue ou fuient les légumes verts. L’IA, elle, n’a ni goûts ni préférences.

Plutôt que de les opposer, mieux vaut voir ChatGPT et l’intuition comme complémentaires. Elle recommande, vous décidez.

