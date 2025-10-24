Amazon : c’est quoi, ces lunettes du futur que porte votre livreur de colis ?

Amazon transforme ses livreurs en véritables pros de la tech ; car avec une paire de lunettes connectées, la livraison devient plus rapide, plus fluide et surtout totalement mains libres.

Amazon vient de présenter des lunettes intelligentes destinées à ses livreurs. Grâce à la vision par ordinateur et à une IA embarquée, ces lunettes affichent en temps réel les informations dont le chauffeur a besoin : itinéraire, dangers sur la route, preuve de livraison, et même la position exacte du colis dans le véhicule.

Ces lunettes d’Amazon voient tout et savent tout

Ainsi, le système se déclenche automatiquement dès que le chauffeur se gare à un point de livraison. Les lunettes aident le livreur à retrouver le bon colis dans le fourgon. Puis, elles le guident jusqu’à la bonne porte. Je trouve que c’est pratique dans les immeubles ou les bureaux labyrinthiques.

Reliées à un contrôleur intégré dans le gilet de livraison, les lunettes d’Amazon fonctionnent avec une batterie interchangeable et disposent d’un bouton d’urgence. Qui plus est, elles sont compatibles avec des verres correcteurs ou photochromiques qui s’adaptent à la lumière ambiante.

Amazon just unveiled their own smart glasses that are being tested by their delivery drivers. These wearables have built-in navigation and can scan packages. pic.twitter.com/GgtGRgjsNz — Nathie (@NathieVR) October 22, 2025

Pour l’instant, Amazon teste ces lunettes auprès de ses livreurs en Amérique du Nord. Mais les capacités promises sont impressionnantes. Notamment, la détection en temps réel des erreurs de livraison, l’alerte en cas de mauvaise adresse, la reconnaissance des animaux dans les jardins et l’adaptation automatique à la luminosité.

Le géant de l’e-commerce espère ainsi réduire le temps de chaque livraison et renforcer la sécurité de ses chauffeurs. Les nouvelles lunettes d’Amazon représentent donc le futur du travail connecté. Bientôt, votre livreur ne regardera plus son téléphone, mais verra littéralement sa mission défiler devant ses yeux.

Cette annonce s’accompagne également d’autres nouveautés signées Amazon Robotics. Par exemple, un bras robotisé baptisé Blue Jay peut trier les colis dans les entrepôts. Et un outil d’IA nommé Eluna est destiné à optimiser les opérations internes.

