Amazon a déployé 1 million de robots : ils s’apprêtent à nous envahir

Les machines ne sont plus cantonnées aux lignes de production industrielles. Ils investissent désormais les entrepôts avec méthode, intelligence et efficacité. Amazon vient tout juste de déployer un million de robots, encadrés par une IA maison très stratégique.

La flotte robotique d’Amazon dépasse dorénavant le million d’unités actives dans plus de 300 entrepôts à travers le monde. Une IA de nouvelle génération orchestre ce déploiement massif. Celle-ci synchronise, optimise et fluidifie les mouvements de milliers de robots autonomes. Grâce à cette avancée, Amazon accélère ses livraisons, réduit ses coûts, tout en formant une nouvelle génération de techniciens pour accompagner cette automatisation croissante.

Amazon le plus grand opérateur mondial de robots mobiles autonomes

À présent, c’est le cerveau central DeepFleet qui pilote les robots d’Amazon. Son job est donc d’organiser le trafic robotique comme un super GPS couplé à un contrôleur aérien. Mais là, c’est pour des machines dans des entrepôts bourrés de colis.

Amazon's new AI model, DeepFleet, reimagines mobile robot coordination across its network. By optimizing robot traffic patterns, its reducing congestion on storage floors and improving delivery speed.



Rolling out DeepFleet will reduce travel time on our storage floors by… pic.twitter.com/RRGCtjm9Nl — Amazon News (@amazonnews) July 1, 2025

Ils ont entraîné DeepFleet sur les données internes d’Amazon avec des outils comme SageMaker, la plateforme IA d’AWS. Ainsi, la flotte de robots IA est 10 % plus rapide. Ce qui veut dire moins de bouchons dans les allées, des colis qui arrivent plus vite chez vous, et moins d’énergie consommée.

Par ailleurs, DeepFleet orchestre tout le ballet logistique. Navigation, gestion des stocks, priorisation des tâches… tout passe par cette IA. Et aussi, elle apprend en temps réel. Plus DeepFleet bosse, plus il devient intelligent. Il upgrade donc sans arrêt.

Des machines pour tout faire

La robotique chez Amazon ne date pas d’hier. Depuis 2012, la firme a bien évolué. À l’époque, un seul type de robot déplaçait des étagères. Aujourd’hui, c’est une véritable équipe spécialisée.

Et pour ceux qui s’inquiètent, Amazon ne remplace pas ses employés. En fait, la robotique crée des postes techniques plus nombreux. Depuis 2019, 700 000 employés ont été formés pour travailler avec ces machines. Dans des centres comme celui de Shreveport en Louisiane, les besoins en techniciens ont même augmenté de 30 %.

Ce qui est également fascinant, c’est la manière dont Amazon contrôle toute la chaîne. De la conception des robots (fabriqués aux États-Unis), jusqu’au déploiement et aux retours terrain. Ainsi, l’entreprise peut réagir vite tout en améliorant constamment ses outils.

Et avec DeepFleet, Amazon veut aller encore plus loin ! Meilleur stockage, livraisons ultra-rapides, logistique régionale optimisée. Le but est d’être plus fiable, plus économe en énergie, et plus intelligent. En bref, une transformation totale de l’e-commerce.

