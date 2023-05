Comment Amazon va livrer encore plus vite grâce à l’IA

L’intelligence artificielle est largement utilisée dans le secteur du transport, mais aussi de la logistique. Amazon veut exploiter la puissance de cette technologie pour livrer encore plus vite.

Amazon : optimiser l’itinéraire pour livrer plus vite

Dans le cadre d’un entretien avec les journalistes de CNBC le 15 mai dernier, Le géant du e-commerce dit exploiter tout le potentiel de l’IA pour réduire au maximum le délai de livraison. Amazon veut concrètement exploiter la puissance de l’IA dans la cartographie pour mieux planifier les itinéraires, optimiser au mieux les délais et livrer plus vite

Amazon is focusing on using artificial intelligence to speed up deliveries — by minimizing the distance between its products and customers, a top executive told CNBC.

Pour Stefano Perego, vice-président d’Amazon chargé du traitement des clients et des services opérationnels mondiaux pour l’Amérique du Nord et l’Europe, l’idée est d’utiliser l’IA pour « régionaliser » le système de livraison. Concrètement, Amazon travaille à expédier les colis aux clients depuis les entrepôts les plus proches.

C’est un effort qui nécessite une technologie capable d’étudier les données et les modèles afin de déterminer quels produits seront en demande et où. « Grâce à l’IA, Amazon peut y parvenir en envoyant des produits plus proches des clients vers leur destination via une livraison le jour même ou le lendemain », expliquent les responsables.

Utiliser l’IA pour livrer plus vite : Amazon annonce des résultats probants

Pour livrer plus vite, Amazon soutient que l’IA joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif. Et la société a effectivement pu réduire le temps de livraison en plaçant stratégiquement les produits plus près des clients.

Selon Stefano Perego, les efforts de la société à cet égard ont été couronnés de succès. Plus de 74 % des commandes des clients aux États-Unis sont désormais exécutées à partir de centres de distribution situés à proximité.

L’implémentation de l’IA dans le système de livraison d’Amazon intervient après un investissement massif dans la robotique. L’intégration de la robotique permet de gagner en efficacité et d’alléger les mains d’œuvres pour les tâches répétitives et lourdes, explique Perego. Ce dernier insiste sur l’aspect collaboratif des machines et des humains. Il n’est aucunement question de remplacer l’humain.