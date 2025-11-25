Le créateur d’Amazon révèle la compétence que les robots et l’IA n’imiteront jamais

À l’Italian Tech Week 2025, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos a rappelé que peu importe les progrès fulgurants de l’IA, seule l’invention née de l’imagination façonnera vraiment demain.

Les algorithmes excellent dans l’analyse, la prédiction et l’exécution ultra-rapide de tâches répétitives. Mais ces machines ne savent pas inventer de toutes pièces ce qui n’existe pas encore. Créer une solution radicalement nouvelle exige une étincelle que seule l’imagination humaine produit. Cette capacité à concevoir l’inattendu constitue, selon lui, le véritable moteur du progrès. Amazon doit sa naissance à cette forme d’invention brute, tout comme Blue Origin, son entreprise spatiale, repose sur des idées jamais explorées auparavant.

L’anecdote du ranch et du garage qui forge un inventeur

Jeff Bezos raconte souvent ses étés passés chez son grand-père, au Texas. Ensemble, ils réparaient des machines agricoles avec les moyens du bord.

Un jour, ils ont même fabriqué une grue artisanale pour déplacer un bulldozer en panne. Ces expériences ont marqué le jeune Bezos. Elles lui ont appris à résoudre des problèmes concrets sans attendre la solution toute faite.

Il se décrit aujourd’hui comme un « inventeur né », capable de générer cent idées en trente minutes devant un simple tableau blanc.

Jeff Bezos just explained the “AI bubble” better than anyone.



At Italian Tech Week 2025, Bezos didn’t deny the hype, he embraced it.



“Yes, there’s a bubble. But AI is real and it’s going to transform every single industry.”



He called it an industrial bubble, not a financial… pic.twitter.com/sOlzC3r4Bj — VraserX e/acc (@VraserX) November 3, 2025

Après l’anecdote du ranch qui a forgé un inventeur, Jeff Bezos livre une confidence assez surprenante. Il redoute davantage deux jeunes passionnés travaillant dans un garage que n’importe quel concurrent établi.

Il cite Apple, née dans le garage de Steve Jobs, ou Google, lancé depuis une chambre d’étudiant. Ces exemples montrent que l’innovation naît rarement des grandes structures.

Elle surgit quand des esprits libres osent penser différemment. Même les avancées les plus impressionnantes de l’IA, selon le créateur d’Amazon, ne remplacent pas cette audace créative.

La seule compétence que ni Amazon ni l’IA ne savent reproduire

Lors des entretiens d’embauche chez Amazon, Jeff Bezos pose toujours la même question. Il demande aux candidats de raconter une invention personnelle, grande ou petite.

Le diplôme importe peu. Ce qui compte, c’est la preuve qu’ils savent imaginer et concrétiser une idée neuve. Ceux qui n’aiment ni explorer ni risquer l’échec quittent rapidement l’entreprise.

Le milliardaire va plus loin. Le patron d’Amazon prépare actuellement Prometheus, une nouvelle start-up dédiée à l’IA appliquée à l’ingénierie et à l’industrie physique.

Jeff Bezos is stepping back into a formal CEO role to co-lead Project Prometheus, an AI startup targeting engineering & manufacturing across compute, autos & space.



It’s already raised $6.2B & hired nearly 100 people from $META, OpenAI & DeepMind. pic.twitter.com/fqKpcNeeBK — Shay Boloor (@StockSavvyShay) November 17, 2025

Ce projet montre qu’il croit aux formidables possibilités de l’intelligence artificielle. Mais il insiste : même les outils les plus puissants resteront des assistants. Ils accélèrent le travail humain. Ils ne le remplacent pas quand il s’agit de créer l’inédit.

Les compétences techniques s’apprennent vite, l’état d’esprit créatif, lui, vient de l’intérieur. La créativité est la compétence ultime, celle que ni les robots ni les algorithmes ne copieront jamais.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.