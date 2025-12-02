Vous voulez investir dans la robotique ? Cet ETF devrait exploser d’ici 5 ans

Le secteur industriel avance vers un modèle où la main-d’œuvre humaine se fait rare. Le manque s’étend aux États-Unis comme en Chine, en Allemagne et au Japon.

Les fabricants s’adaptent, non par choix, mais par nécessité. Cette pression crée une vague d’automatisation qui propulse un ETF au centre des discussions. Global X Robotics & Artificial Intelligence.

Vous devez d’abord comprendre que…

La robotique n’est plus un simple moyen de gagner du temps en usine. Le besoin vient maintenant des pénuries de travailleurs qui s’annoncent dans les dix prochaines années. Rien qu’aux États-Unis, près de 1,9 million de postes pourraient manquer en 2033.

Les salaires dans l’industrie dépassent déjà les 100 000 dollars en moyenne. et pourtant, des milliers d’usines recherchent encore des candidats sans succès. Les dirigeants se tournent ainsi vers des robots pour maintenir leurs lignes en activité.

Cela crée une demande difficile à ralentir. Les directeurs d’usine ne choisissent plus entre humains et machines. Ils cherchent plutôt comment éviter l’arrêt d’une chaîne entière.

Ce qui transforme la robotique en priorité. Les commandes continuent même quand l’économie ralentit. Ce domaine s’annonce même comme un terrain d’investissement particulièrement animé pour les années à venir. Il faut, cela dit, accepter la volatilité.

Qu’est-ce que BOTZ a de particulier ?

Global X Robotics & Artificial Intelligence compte 53 titres dans sa sélection. Ses dix premières lignes totalisent près de 60 % des actifs. Cette concentration vise les géants qui construisent les briques de l’automatisation mondiale.

Nvidia pèse 11,8 % du fonds. Sa plateforme Isaac accélère la création de robots grâce à la simulation. Son modèle GR00t réduit aussi les cycles de développement.

ABB suit avec 8,9 % du portefeuille. Le groupe se place au centre de la robotique industrielle et de l’électrification. Fanuc arrive ensuite avec 7,6 %, fort de son immense parc de robots en activité.

Intuitive Surgical pèse 7,3 %. La santé adopte ses systèmes da Vinci depuis des années. Keyence ferme le groupe avec 5,7 %, grâce à sa place dans la vision industrielle.

BOTZ ne cherche pas à ressembler à un fonds technologique classique. Il se concentre sur l’infrastructure physique qui servira à l’IA de demain. Les entreprises du portefeuille assemblent machines, capteurs et lignes complètes.

Un ETF taillé pour la nouvelle réalité industrielle ?

Près de 49 % des actifs sont situés aux États-Unis, 26 % au Japon et 9 % en Suisse. La Corée du Sud ajoute 4 %. Cette répartition favorise les exportateurs japonais de robots, qui profitent du déplacement des chaînes hors de Chine.

Fanuc agrandit par exemple une usine dans le Michigan. L’expansion illustre l’intérêt croissant pour les robots sur le sol américain. Le fonds limite aussi l’exposition aux marchés chinois, souvent frappés de décisions réglementaires imprévisibles.

Les nouvelles politiques américaines renforcent cette dynamique. Les lois CHIPS et IRA provoquent un boom dans la construction d’usines de semi-conducteurs et de batteries. Ces sites commanderont des robots dès 2026.

BOTZ détient des entreprises qui fourniront ces équipements. Les fabricants prévoient déjà ces besoins. Cette vague devrait se prolonger sur plusieurs années.

Bref, cet ETF ne convient pas aux investisseurs en quête d’un portefeuille très large, mais il suit une tendance industrielle qui avance sans pause.

