Xiaomi : les robots humanoïdes vont prendre le contrôle de l’usine d’ici 2030

Cinq ans. C’est le délai fixé par Xiaomi pour que les robots humanoïdes occupent la totalité des postes en usine. Est-ce le moment de paniquer ?

Le futur du travail, on en parle tout le temps. Surtout avec l’émergence de technologie et l’IA. Sur ce, l’annonce de Lei Jun, PDG de Xiaomi, glace davantage le sang. Parce que les robots humanoïdes s’apprêtent à prendre le contrôle des lignes de production en usine. Ce qui veut dire que l’emploi humain est directement menacé. On avait déjà été prévenus, certes. Mais jamais à un rythme aussi fulgurant.

Des robots indispensables dans l’usine

Lei Jun a été clair. Les robots vont devenir indispensables dans l’usine. Le dirigeant affirme que la transformation ne sera pas progressive, mais fulgurante. L’IA pourra surpasser l’humain sur les tâches répétitives, complexes ou nécessitant une précision chirurgicale.

Xiaomi will deploy humanoid robots on a large scale in the Chinese tech giant's plants over the next five years, Beijing Daily reported, citing CEO Lei Jun as saying yesterday. Household androids' demand and market will be greater, with even higher requirements, he added. @Xiaomi… pic.twitter.com/9EyrHCw9jC — Yicai 第一财经 (@yicaichina) November 28, 2025

Xiaomi montre déjà ce futur à l’œuvre. Car dans son usine dédiée aux véhicules électriques, l’entreprise a remplacé le contrôle manuel par un système rayons X + IA. En effet, les robots vérifient une pièce en deux secondes, là où un opérateur humain mettrait dix fois plus de temps.

Cette optimisation transforme l’usine en une machine ultra-efficiente où les robots travaillent sans pause. Mais aussi sans fatigue et sans erreurs. Xiaomi prévoit de déployer massivement des robots humanoïdes sur ses chaînes d’ici cinq ans. Ils prendront en charge toutes les étapes les moins humaines du processus industriel.

Et selon Lei Jun, ce mouvement ne s’arrêtera pas à l’usine. Le prochain terrain de jeu des robots sera la maison. Cela avec un potentiel économique encore plus énorme.

Pourquoi un tel choix ?

Remplacer les humains par des robots dans l’usine, c’est un gain de temps et de productivité. Oui, c’est évident. Mais derrière cette transformation se cache une stratégie nationale. En effet, la Chine veut moderniser chaque usine du pays en misant sur l’IA, la robotique et les systèmes intelligents. Xiaomi suit parfaitement cette feuille de route.

Pendant que les parlementaires français se chamaillent comme des enfants…



La Chine prend une avance folle dans les robots humanoïdes hyper intelligents



Notre impréparation est LAMENTABLE



Nos entreprises vont être étranglées



Il faut un sursaut immédiat ! pic.twitter.com/WWHKjytzW9 — Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) November 25, 2025

Selon Lei Jun, quand les robots prennent en charge les tâches physiques de l’usine, cela libère les employés pour des rôles plus créatifs. Ils pourront ainsi se concentrer par exemple sur la conception, la planification ou encore l’ingénierie.

L’automatisation permet aussi de réduire les délais. Elle permet également de stabiliser la chaîne d’approvisionnement tout en offrant une précision bien au‑delà des standards humains.

Le robot CyberOne, révélé en 2022, n’était qu’un prototype. Depuis, Xiaomi a étoffé ses équipes IA et robotique pour transformer ce robot en acteur clé de sa future usine totalement automatisée. L’entreprise veut un réseau productif où chaque robot communique et améliore le fonctionnement global de l’usine.

En y réfléchissant, l’annonce de Xiaomi force à se poser des questions. D’un côté, l’efficacité et la précision des robots dans l’usine sont impressionnantes. D’un autre, voir les humains remplacés à ce rythme fait un peu froid dans le dos. Personnellement, je trouve fascinant le potentiel de cette révolution industrielle, mais aussi inquiétant pour l’emploi tel que nous le connaissons.

Alors, seriez-vous prêts à travailler aux côtés de robots humanoïdes dans une usine ? Et que pensez-vous de l’idée que nos tâches les plus routinières soient entièrement automatisées ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.