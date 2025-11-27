L’IA peut déjà remplacer 11% des emplois : l’étude choc du MIT

L’IA fait vaciller le marché du travail américain : une nouvelle simulation du MIT révèle que plus d’un emploi sur dix pourrait déjà être automatisable. Une exposition bien plus large qu’anticipé, concentrée dans les métiers administratifs et financiers, et qui pourrait remodeler l’économie plus vite que prévu… y compris en France.

Le MIT vient de dévoiler un outil inédit : un jumeau numérique géant, conçu avec Oak Ridge National Laboratory, capable de simuler le comportement de 151 millions de travailleurs.

Baptisé Iceberg Index, ce modèle ultra-détaillé cartographie 32 000 compétences et 923 métiers pour mesurer ce que les IA actuelles savent déjà faire.

À la clé, une découverte déroutante : l’automatisation ne se concentre pas là où on l’attend, mais se diffuse silencieusement dans tout le pays, jusqu’aux comtés ruraux et aux fonctions de back-office que l’on croyait intouchables. C’est cette tectonique invisible que le MIT a choisi de mettre au jour.

Quand le MIT vous dit qu’il y a le feu, ce n’est pas pour tester l’alarme incendie

Le chiffre est brutal : 11,7 % des emplois américains pourraient être automatisés avec les capacités actuelles de l’IA. Pas dans cinq ans, pas dans dix.

Maintenant. Cela représente 1,2 trillion de dollars de salaires exposés, un ordre de grandeur qui place le débat bien au-delà des licenciements spectaculaires observés dans la tech depuis un an.

Surtout, cette estimation s’accorde avec les signaux envoyés par les grandes firmes d’analyse. Goldman Sachs prévoit jusqu’à 300 millions d’emplois menacés dans le monde. McKinsey estime que, dans les emplois de bureau, entre 60 % et 70 % des tâches peuvent être automatisées.

Et l’étude OpenAI + UPenn avait déjà montré que 80 % des travailleurs américains étaient exposés à au moins 10 % de leurs tâches automatisables. Le MIT ne donne donc pas dans l’alarmisme : il met des chiffres précis sur une tendance globale déjà confirmée ailleurs.

La carte du marché du travail ressemble soudain à un immense iceberg

Pour quantifier ce choc, le MIT s’est allié à Oak Ridge National Laboratory, le centre fédéral doté du supercalculateur Frontier, l’un des plus puissants au monde.

Ensemble, ils ont construit l’Iceberg Index, un modèle qui simule 151 millions de travailleurs, chacun traité comme un agent doté de compétences, tâches, métier et localisation.

Ce jumeau numérique cartographie 32 000 compétences, 923 métiers et 3 000 comtés américains. Il évalue, compétence par compétence, ce que les IA actuelles savent faire

Ce n’est pas un modèle de prédiction : c’est une photographie hyper détaillée de ce que l’IA pourrait automatiser si elle était déployée massivement aujourd’hui.

L’Iceberg Index fonctionne comme une version “Google Earth du marché du travail”, où l’on peut zoomer depuis une vision nationale jusqu’au bloc de recensement d’un quartier rural.

Cette granularité change tout : elle permet d’observer les impacts avant qu’ils ne se manifestent réellement dans les chiffres d’emploi.

La vague IA n’arrive pas par où on l’attend : elle passe par la cave

Dans le discours médiatique, les victimes de l’IA semblent appartenir principalement à la tech. Pourtant, selon le MIT, l’exposition de ces métiers représente seulement 2,2 % du risque total, soit 211 milliards de dollars

Le vrai danger, celui que personne ne voit, se cache dans les métiers administratifs, financiers, RH, logistiques et comptables. C’est là que s’enfonce la partie immergée du trillion-dollar iceberg.

Le World Economic Forum l’observe également : la demande pour les métiers de secrétariat chute de 45 %, pour la saisie de données de 36 %, pour la comptabilité de 26 %.

De plus, les économistes du MIT (Acemoglu & Restrepo) rappellent qu’automatiser seulement 10 % des tâches d’un métier peut réduire la demande globale pour ce métier de 5 à 15 %. Autrement dit : même une automatisation partielle déclenche un effet domino.

La Silicon Valley n’est plus le centre du monde… ni de l’automatisation

L’étude du MIT pulvérise un vieux préjugé : l’IA serait surtout une menace pour les ingénieurs costauds de la côte Ouest.

En réalité, l’exposition est nationale. Les comtés du Nevada, de l’Arkansas, de l’Alabama ou du Mississippi affichent un risque supérieur à celui de San Francisco.

Une analyse du Brookings Institute avait déjà montré que 70 % des comtés américains sont exposés à l’automatisation. L’Iceberg Index confirme que les zones rurales et industrielles, souvent oubliées dans le débat sur l’IA, sont en première ligne.

À l’inverse, certains États très technologiques comme le Massachusetts ou la Californie sont paradoxalement plus résilients grâce à un niveau de formation élevé.

Pour une fois, les politiques ne sont pas en retard de deux wagons

Contrairement à l’Europe où l’on crée un comité pour réfléchir à la création d’un comité, plusieurs États américains ont déjà utilisé l’Iceberg Index pour anticiper les chocs.

Tennessee a même intégré les conclusions dans son AI Workforce Action Plan officiel. Utah prépare un rapport équivalent, tandis que la Caroline du Nord s’en sert pour analyser l’impact de l’IA sur le PIB local.

La sénatrice DeAndrea Salvador résume l’intérêt de l’outil : on peut visualiser, bloc par bloc, les compétences menacées, les emplois susceptibles de disparaître et l’impact sur la croissance locale. Pour la première fois, des politiques peuvent tester des scénarios sans attendre qu’une crise frappe.

Les robots n’ont pas encore de muscles, mais ils s’échauffent

Les chercheurs du MIT notent que les secteurs nécessitant un travail physique (manufacturing, énergie, santé, transport) résistent mieux à l’IA générative. Principalement parce que l’automatisation y demande à la fois IA + robotique, une combinaison encore coûteuse et techniquement complexe.

Mais cette protection est temporaire. Selon la Fédération Internationale de Robotique, le monde comptera 5 millions de robots industriels en 2027.

Et plusieurs experts estiment que le coût d’un humanoïde polyvalent pourrait tomber sous les 20 à 30 000 dollars d’ici 2030.

Cette convergence IA + robotique est un tsunami en préparation. L’Iceberg Index montre que l’impact n’est pas encore là… mais la fenêtre de répit se réduit.

Corriger la trajectoire coûtera peut-être plus cher que la crise elle-même.

Former un travailleur américain à un nouveau métier coûte entre 20 000 et 60 000 dollars selon le Bureau of Labor Statistics.

Si les 11,7 % de travailleurs exposés devaient être réorientés, la facture grimperait entre 1,8 et 5,4 trillions de dollars. Autrement dit : gérer l’impact de l’automatisation pourrait coûter plus cher que les salaires exposés eux-mêmes.

Cette donnée bouleverse le débat. Le problème n’est plus : “l’IA va-t-elle remplacer des emplois ?” La vraie question devient : “peut-on se payer la transition ?”

Et en Europe, que se passe-t-il ?

Difficile de lire l’étude du MIT sans y voir un miroir pour l’Europe. Sur le Vieux Continent, les signaux convergent : entre 37 % et 69 % des emplois européens pourraient être partiellement automatisables dans les prochaines années, et 30 % des salariés de l’UE utilisent déjà des outils d’IA dans leurs tâches quotidiennes.

En France, la tendance s’accélère : en 2024, 10 % des entreprises de plus de dix salariés déclaraient employer au moins une technologie d’IA, surtout dans le traitement de données, le langage ou l’automatisation décisionnelle. Un écho direct aux métiers administratifs et financiers identifiés comme “zone rouge” par l’Iceberg Index.

Mais l’Europe fait face à un défi plus structurel : l’accès inégal à la formation. Alors que les États-Unis commencent à tester l’impact de l’IA via des simulateurs à l’échelle d’un État, une partie des travailleurs européens n’a toujours pas accès aux compétences nécessaires pour affronter ce tournant.

Le risque est clair : une fracture entre ceux qui savent manier ces outils et ceux qui ne le peuvent pas. L’opportunité l’est tout autant : l’IA pourrait relancer la productivité, moderniser l’industrie et soutenir des relocalisations… à condition d’investir massivement dans la montée en compétence.

L’étude du MIT n’est donc pas seulement un panoramique américain : c’est un avertissement global. Si l’Europe ne veut pas découvrir son propre iceberg trop tard, elle devra, elle aussi, cartographier le travail avant que la vague n’arrive…

