Panique en Chine face à l’invasion robot ! Les Français ne voient pas le tsunami qui arrive

Créez un robot humanoïde utile ou changez de métier, voilà le message que la Chine envoie désormais aux fabricants. L’avertissement vient de la Commission nationale du développement et de la réforme selon trois journalistes de Bloomberg basés à Pékin.

Évidemment, cette annonce surprend plus d’un. A voir les vidéos de robots chinois circulant partout depuis plusieurs mois, on pourrait croire que le pays est fier de son avancée technologique. Mais non.

D’ailleurs, la Chine observe que les vidéos de ces robots qui courent, dansent ou participent à des compétitions sont de plus en plus virales. Or, la gigantesque armée de robots industriels qui, elle, travaille vraiment reste silencieuse.

Le phénomène a même pris de l’ampleur après une prestation de danse très commentée des robots Unitree. C’était lors du Gala du Nouvel An chinois 2025, l’émission la plus regardée au monde. Mais là n’est pas le sujet alors, revenons à nos moutons.

Pourquoi la Chine tire la sonnette d’alarme ?

Eh bien au fait, le pays a remarqué que les entreprises produisent trop de machines identiques. Elles répètent toutes la même chorégraphie pourtant, elles restent pour l’instant peu fonctionnelles.

Les autorités craignent alors que des milliers d’ingénieurs brillants abandonnent des projets utiles pour créer des bandes de robots incapables de tenir un tournevis. La porte-parole Li Chao, en particulier.

Il prévient que le secteur est désormais menacé par une bulle spéculative comparable à celle qui avait frappé les vélos en libre-service. À l’époque, des dizaines d’applications identiques avaient envahi le marché avant de s’effondrer. Elles ont laissé derrière elles des montagnes de vélos abandonnés.

Les autorités, déjà connues pour leurs sanctions contre certains patrons de la tech, ne veulent donc pas revivre ce scénario dans la robotique humanoïde. Le gouvernement prévoit ainsi deux actions majeures.

Primo, renforcer la recherche et créer une infrastructure nationale dédiée aux tests. Secundo, imposer des règles strictes pour entrer ou quitter le marché. Le but, si cela ne vous est pas évident, est d’éviter l’explosion de copies sans intérêt et d’encourager des projets plus solides.

Les robots chinois ne disparaîtront pas. Toutefois les fabricants dont les modèles ressemblent trop à ceux vus dans une récente vidéo virale devront penser à changer de projet.

