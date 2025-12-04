L’Inde découvre un robot humanoïde à sa frontière : la suite la laisse sans voix

Une courte vidéo, postée sur X en Inde, a suffi à déclencher un tourbillon de théories en ligne. Apparemment, un mystérieux robot humanoïde aurait été repéré à la frontière de l’Inde et de la Chine.

Le clip montre ainsi une silhouette humanoïde posée dans un paysage désertique, à proximité de la Ligne de contrôle effectif. Les soldats qui ont filmé affirment qu’il s’agirait d’un « robot espion » chinois, conçu pour patrouiller la zone.

Quel est ce robot solitaire qui se pavane sur la frontière de l’Inde ?

Tout part d’un clip de 34 secondes filmé en haute altitude par des soldats indiens. L’image montre donc un objet immobile, à la silhouette vaguement humaine, posé le long de la Ligne de contrôle effectif (LAC) entre l’Inde et la Chine. Ensuite, la caméra effectue un zoom sur la structure, puis glisse sur un paysage désertique.

Selon les commentaires circulant avec la vidéo, il s’agirait d’un robot chinois chargé de patrouiller la frontière de l’Inde. Certains internautes indiens y voient un signe d’escalade technologique dans le conflit latent. Il est donc possible, d’après eux, que les machines autonomes surveillent l’environnement sensible. Pourtant, du côté des autorités, rien ne vient confirmer l’hypothèse. Ni Pékin ni New Delhi n’ont publié de déclaration.

Face à l’emballement, les avis en ligne se sont opposés. Plusieurs utilisateurs ont jugé plausible qu’il s’agisse d’un robot espion chinois. D’autres, plus sceptiques, ont suggéré qu’il ne s’agissait que d’une plateforme statique équipée de caméras. Ils ont même diffusé des images pour appuyer leur argument.

Un utilisateur vérifié a également interrogé Grok, pour vérifier l’origine de la vidéo. L’IA a répondu qu’aucune source fiable ne corroborerait l’existence de robots humanoïdes chinois qui patrouillent la frontière en Inde. Grok a rappelé qu’aucun média important ne reprenait l’histoire. Elle évoque plutôt une « possible erreur d’attribution » liée à d’autres projets existants.

Une actualité qui tombe au mauvais moment pour UBTech

Par ailleurs, la vidéo arrive au moment même où la Chine communique sur le déploiement de robots humanoïdes pour des opérations de contrôle à la frontière sino-vietnamienne.

C’est la société UBTech Robotics, basée à Shenzhen, qui pilote ce programme. Elle a signé un contrat public pour fournir ses derniers modèles, les Walker S2, dans le cadre d’un projet pilote inédit. Le robot, dévoilé en juillet 2025, se distingue par ses capacités industrielles et surtout son système de batteries modulaires.

Selon les informations publiées par l’entreprise, les premiers déploiements sont donc prévus pour décembre 2025. Les unités circuleront jusque dans des zones industrielles, où elles réaliseront des inspections dans des usines d’acier, de cuivre ou d’aluminium. Dans le discours officiel, ces robots chinois sont là pour automatiser les tâches répétitives et améliorer l’efficacité dans les infrastructures publiques et privées.

