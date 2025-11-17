UBTECH lâche une armée de robots marcheurs… mais ce PDG n’y croit pas

UBTECH a dévoilé une armée de robots humanoïdes parfaitement synchronisés. Mais un PDG concurrent affirme que tout ceci n’est qu’un décor numérique bien éclairé.

La société chinoise UBITECH a publié une vidéo où des Walker S2 marche en rang serré. Comme s’ils étaient prêts à rejoindre directement les lignes de production. L’entreprise assure avoir déjà livré ces robots à plusieurs partenaires industriels. Une étape clé pour prouver qu’elle maîtrise enfin la robotique humanoïde à grande échelle. Mais la séquence n’a pas convaincu tout le monde. Brett Adcock, patron de Figure AI, pointe du doigt des reflets incohérents et accuse la vidéo de reposer sur des images de synthèse.

UBTECH montre une armée de robots marcheurs et Internet s’emballe

UBTECH, le géant chinois de la robotique humanoïde, a publié cette semaine une vidéo impressionnante. Des centaines de robots Walker S2 marchent parfaitement synchronisés. Dans son annonce, l’entreprise assure avoir livré ces robots à de multiples partenaires industriels et commerciaux à travers la Chine. Cela laisse entendre qu’un déploiement massif est déjà en cours.

Pour une entreprise fondée en 2012 et reconnue pour ses humanoïdes depuis 2018, cette mise en scène aurait pu être un moment de gloire. Le Walker S2 est justement conçu pour évoluer dans des environnements complexes. Et l’annoncer en série montre que la robotique humanoïde semble prête à sortir enfin de la phase prototype.

Mais l’enthousiasme a été très vite refroidi puisque la vidéo a attiré l’œil aiguisé d’un concurrent direct.

Le PDG de Figure crie au fake et démonte la vidéo image par image

Brett Adcock, fondateur de Figure AI, n’a pas eu besoin de regarder la vidéo deux fois pour suspecter un énorme problème. Sur X, il accuse UBTECH d’utiliser de la CGI (images de synthèse) pour gonfler artificiellement sa démonstration.

Selon lui, les reflets lumineux sur les têtes des robots trahissent la supercherie. Il affirme que seul le Walker S2 au premier plan est réel, tandis que “tout ce qui se trouve derrière est faux”. Son argument est que si un robot reflète la lumière du plafond et pas celui juste à côté, c’est le signe que la scène a été générée ou manipulée numériquement.

Look at the reflections on this bot, then compare them to the ones behind it. The bot in front is real – everything behind it is fake



If you see a head unit reflecting a bunch of ceiling lights, that’s a giveaway it’s CGI https://t.co/x8kYOtJEoM pic.twitter.com/3S9mUQLD2q — Brett Adcock (@adcock_brett) November 13, 2025

Par ailleurs, Adcock rappelle que la façon dont UBTECH présente la vidéo, sans mention d’IA ni de CGI, laisse entendre qu’il s’agit d’une scène authentique. C’est un manque de transparence problématique dans un secteur où tout le monde, de Figure à Tesla, tente justement de prouver qu’une production à grande échelle de robots humanoïdes est enfin possible.

Et le danger est réel, c’est que des vidéos truquées peuvent induire en erreur des investisseurs, des clients ou même le public. Cela fausse complètement la perception de l’avancement technologique. Pour autant, même si la vidéo est retouchée, cela ne signifie pas qu’UBTECH n’a pas livré de robots. Le vrai juge de paix sera leur performance dans les usines, pas dans une vidéo promotionnelle brillante, mais suspecte.

