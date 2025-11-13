La Russie dévoile son meilleur robot : il s’écroule sur scène comme bourré à la vodka

Le grand show techno de Moscou a tourné à la scène de comédie. La Russie voulait éblouir le monde avec son robot AIdol, elle a surtout fait rire la planète entière.

Le monde de la robotique ne cesse de surprendre. Chaque mois, une nouvelle prouesse vient repousser les limites du possible. Prenons l’exemple des dinosaures robots en Chine, ou encore des écoles où les élèves sont des robots.

Face à cette effervescence, la Russie veut, elle aussi, prouver qu’elle peut rivaliser avec les géants du secteur, et a dévoilé son propre robot humanoïde. Mais la démonstration n’a pas exactement tourné comme prévu.

La Russie mise sur son robot, Internet en fait sa nouvelle star comique

C’est à Moscou, au Palais des Congrès Yarovit, que s’est tenu le grand dévoilement d’AIdol. Ce robot devait incarner le futur visage de la tech russe, symbole de modernité et de puissance technologique.

Pourtant, la scène a viré au désastre. Comme vous le voyez sur cette vidéo, le robot titube, avance à petits pas hésitants, avant de s’effondrer lourdement sur le sol. Comme une personne qui aurait un peu trop forcé sur la vodka. Le tout sur la mythique bande-son de Rocky.

Les images de la démonstration ont rapidement envahi le web. Normal, Internet adore ce genre d’incident. De ce fait, AIdol est devenu en quelques heures la star malgré lui des réseaux sociaux. Certains internautes n’ont pas manqué d’humour : « On dirait qu’il a abusé de la vodka », écrit l’un d’eux. Un autre ajoute : « Le robot le plus russe qui soit. ».

Mais la palme revient à la scène finale, celle où les organisateurs, paniqués, tentent de masquer le désastre. Ils tirent un rideau noir à la hâte, comme pour cacher le corps inerte du robot traîné hors de scène sous les rires du public.

Coup de com’ raté ou sabotage bien orchestré ?

C’est la question que beaucoup se posent, et que je me pose moi-même. Sur Internet, les avis divergent. Était-ce une vraie démo qui a mal tourné, ou un coup de com’ volontairement absurde pour se moquer de la course mondiale aux robots humanoïdes ?

Le média spécialisé Kotaku s’interroge. Et si tout cela avait été entièrement mis en scène ? L’objectif serait de ridiculiser la frénésie actuelle autour de l’IA et des humanoïdes, omniprésente depuis que des géants comme Tesla ou Xiaomi multiplient les prouesses technologiques.

Pourtant, certains éléments sèment le doute. Des photos officielles, relayées par Moscow City News Agency, montrent AIdol posé aux côtés des participants, sans bras ni jambes. Pas très rassurant sur l’état d’avancement du projet. Même la BBC et le Telegraph ont repris les images, preuve que la scène a eu un écho mondial.

Voici la vidéo officielle du robot humanoïde russe Aydol. On voit que même sur cette vidéo promotionnelle, ils ne prenaient pas le risque de le faire marcher sans déambulateur. Et que c'est surtout sur le visage qu'ils sont le plus avancé. En fait, ils ont même commencé par ça ;… pic.twitter.com/Hot6vueGoH November 12, 2025

Le média indépendant russe Astra, connu pour ses critiques envers le Kremlin, évoque une possible manipulation. La vidéo pourrait avoir été montée de toutes pièces pour ridiculiser le secteur technologique russe, déjà fragilisé par les sanctions et l’isolement international.

Quoi qu’il en soit, la Russie a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rivaliser avec les géants de la robotique.

