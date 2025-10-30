Vidéo : la Chine a créé un dinosaure robot plus vrai que nature

Non, il ne s’agit pas du chien-robot d’Unitree grimé en dinosaure tricératop, devenu viral sur les réseaux.

L’entreprise Dobot, basée à Shenzhen, a dévoilé un robot dinosaure à plumes, baptisé Sinosauropteryx, capable de marcher, respirer et murmurer. L’engin traduit une ambition culturelle, une volonté de faire dialoguer science, mémoire et innovation. La machine devient outil de narration, de pédagogie et d’émerveillement.

🇨🇳🦖China has recreated dinosaurs…



"Unitree" is actively using their robot dogs.



These robots are dressed in dinosaur costumes and are used to entertain park guests❗️



I guess one day we'll even have a robotic "Jurassic Park" pic.twitter.com/lI2x25d78t October 26, 2025

Un dinosaure ressuscité par la robotique

Ce modèle s’inspire du Sinosauropteryx, premier dinosaure à plumes découvert en 1996 à Chaoyang, dans la province du Liaoning. Le choix de ce fossile emblématique ne doit rien au hasard. Il représente une figure clé dans l’histoire de la paléontologie, révélant le lien évolutif entre les dinosaures et les oiseaux.

Le robot recrée avec précision la morphologie originale de ce dinosaure. Long d’un mètre, l’automate dispose d’une queue équilibrante, de pattes musclées et d’un corps couvert de plumes fines.

Grâce à ses capteurs environnementaux et à son système de contrôle du mouvement, l’animal mécanique peut interagir avec son environnement et réagir aux visiteurs.

Dobot décrit un appareil capable de mouvements fluides et naturels, de respiration simulée et d’émissions sonores douces. La créature prend vie avec un réalisme, oscillant entre machine et souvenir du vivant.

Une vitrine du génie robotique chinois

Dobot souhaite déployer son dinosaure dans les musées, les parcs à thème et les salles de classe. L’entreprise veut rendre la science plus immersive et stimuler la curiosité des jeunes générations.

Le robot dinosaure ne se limite pas à un simple prototype. Dobot prévoit d’utiliser le même noyau robotique – composé du module d’interaction multimodale et du système de mouvement intelligent – pour créer une série de figures culturelles et mythologiques.

En modifiant seulement l’« enveloppe » extérieure, l’entreprise espère produire plusieurs modèles adaptés à différents contextes, du dragon légendaire au guerrier antique.

Cette approche modulaire permet d’optimiser les coûts tout en multipliant les applications commerciales. Aucune information n’a encore filtré sur le prix ou les modalités de commande. Toutefois, la firme prépare déjà une production en série pour les institutions culturelles et touristiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.