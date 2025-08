Vaccin contre le cancer : la Russie commence les essais sur l’humain

En Russie, un nouveau vaccin à base d’ARN messager entre en phase de test pour cibler le cancer de la peau dont le redoutés mélanome.

Développé par le Centre Gamaleya à Moscou, déjà à l’origine du célèbre Spoutnik V contre la COVID-19, ce vaccin promet une approche sur mesure. Grâce à la technologie de l’ARNm, il s’adapte aux spécificités génétiques de chaque tumeur.

Le mélanome comme première cible

Fort de son succès, le Centre Gamaleya dirigé par Alexander Gintsburg a développé ce vaccin contre le cancer dès 2022. Pour ce faire, l’institut mise sur la technologie de l’ARN messager et de l’immunothérapie.

Autrement dit, le vaccin ne prévient pas l’apparition du cancer. Ce traitement s’adresse aux patients déjà atteints, ceux touchés par le mélanome.

Le principe est de stimuler les défenses immunitaires pour qu’elles reconnaissent, éliminent les cellules tumorales puis freinent récidives et métastases. Un peu comme envoyer un GPS immunitaire avec la carte précise de la tumeur.

Le choix du mélanome ne doit rien au hasard. Ce cancer cutané est l’un des plus redoutés, avec près de 132 000 nouveaux cas par an dans le monde. En Russie, il touche plus de 4 millions de personnes, dont 625 000 nouveaux cas chaque année.

Un vaccin sur mesure pour vaincre le cancer

La technologie de l’ARN messager a déjà prouvé son efficacité pendant la pandémie de COVID-19. L’ARNm agit comme un petit messager génétique, ordonne aux cellules de fabriquer des protéines bien précises.

Ici, ces protéines sont des néoantigènes, des marqueurs uniques générés par les mutations spécifiques de chaque tumeur cancéreuse. Grâce à eux, le système immunitaire identifie clairement les cellules malignes, sans se tromper de cible.

Ce vaccin contre le cancer se personnalise entièrement. Chaque traitement s’adapte au profil génétique du patient, grâce à l’intelligence artificielle.

Le processus commence par une biopsie. L’ADN tumoral est séquencé, puis analysé par des algorithmes qui détectent les mutations clés et génèrent un modèle moléculaire unique.

Ce modèle est ensuite traduit en ARNm synthétique, produit directement au sein du Centre Gamaleya. Une fois injecté, il commande aux cellules du patient de produire les néoantigènes nécessaires. Selon Alexander Gintsburg, ce processus, du séquençage à l’injection, ne prend qu’une semaine.

Une phase clinique imminente

Les essais cliniques de phase I de ce vaccin contre le cancer devraient débuter entre septembre et octobre 2025. Ils seront menés dans deux établissements majeurs de Moscou : l’Institut de recherche Hertsen et le Centre national de recherche en oncologie N.N. Blokhin.

Ces centres travailleront en étroite collaboration avec le Centre Gamaleya. Les unités hospitalières, elles, assureront l’administration du traitement et le suivi des patients atteints de mélanome à un stade avancé.

Cette première phase visera à évaluer la sécurité, la tolérance et les premières réponses immunitaires chez un groupe restreint de volontaires. L’injection se fait directement dans les ganglions lymphatiques, par voie intranodale, afin de maximiser la réponse immunitaire.

Les résultats précliniques, obtenus sur des modèles animaux, ont donné de l’espoir. En effet, le vaccin semble ralentir la progression du cancer tout en limitant les métastases.

L’État russe prévoit de rendre ce vaccin accessible gratuitement. Chaque dose est estimée à environ 300 000 roubles, soit près de 2 870 dollars.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.