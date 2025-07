Réveiller les virus antiques : notre meilleure arme contre la résistance aux antibiotiques ?

La phagothérapie, qui mise sur des virus anciens pour éliminer les bactéries, pourrait offrir une réponse face à la résistance aux antibiotiques.

Considérer les antibiotiques comme des remèdes miracles appartient au passé. Leur efficacité s’effondre face à des bactéries de plus en plus résistantes. Mais, plutôt que de revenir aux remèdes de grand-mère, l’OMS mise désormais sur la phagothérapie.

La résistance aux antibiotiques cause 1,27 million de décès par an

La résistance aux antibiotiques figure parmi les plus grandes menaces pour la santé publique mondiale. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle cause directement 1,27 million de décès chaque année. Sans action décisive, ce chiffre pourrait grimper à 10 millions d’ici 2050.

En 2019, la résistance aux antibiotiques a contribué à près de 5 millions de morts. La Banque mondiale estime que, d’ici 2050, elle pourrait générer jusqu’à 1 000 milliards de dollars de coûts en santé.

Et pour cause, des bactéries autrefois sensibles à des traitements comme la pénicilline développent aujourd’hui des mécanismes de défense. Des infections courantes, telles que les pneumonies, deviennent ainsi de plus en plus difficiles, voire impossibles, à soigner.

Cette crise dépasse les frontières. Contrairement aux idées reçues, la résistance aux antibiotiques touche fortement les pays développés.

Le recours excessif à ces traitements favorise l’évolution rapide des bactéries. Leur spectre d’action large perturbe également la flore intestinale, provoquant des effets secondaires fréquents, notamment des troubles digestifs.

Les bactériophages à la rescousse

Les bactériophages, ou phages, sont des virus qui s’attaquent uniquement aux bactéries. Découverts au début du XXe siècle par le microbiologiste Félix d’Hérelle, ces prédateurs naturels des bactéries offrent une piste face à la résistance aux antibiotiques.

Un phage se fixe à la surface d’une bactérie, y injecte son matériel génétique, puis détourne sa machinerie cellulaire pour se reproduire. Ce processus mène généralement à la destruction de la bactérie hôte.

Contrairement aux antibiotiques, qui agissent de manière large et non ciblée, les phages se montrent d’une précision redoutable. Ils n’attaquent qu’une souche bactérienne spécifique, sans nuire aux autres micro-organismes présents dans le corps.

Des cas cliniques au Royaume-Uni ont démontré l’efficacité de la phagothérapie pour traiter des infections résistantes à tous les antibiotiques disponibles. Mais cette précision implique une connaissance fine de la bactérie à éliminer.

Virus en mutation

Les bactéries ne restent pas passives face aux phages. Au fil de milliards d’années, elles ont développé des mécanismes complexes pour s’en défendre.

L’un d’eux, nommé Kiwa, agit comme un capteur intégré à la membrane bactérienne. Il bloque la réplication du virus avant qu’il ne fasse des ravages.

Mais les phages conservent un net avantage évolutif. Leur capacité à muter rapidement leur permet de contourner ces défenses.

Certains phages modifient leurs protéines d’attachement pour échapper aux systèmes de détection comme Kiwa. À l’inverse, le développement de nouveaux antibiotiques reste lent, coûteux et peu rentable.

Cependant, identifier le phage adapté à chaque bactérie demande temps, expertise et ressources. La phagothérapie souffre aussi d’un manque de reconnaissance réglementaire dans de nombreux pays.

En Europe de l’Ouest, elle reste réservée à des cas dits compassionnels. À l’inverse, la Géorgie et la Russie l’utilisent couramment depuis plusieurs décennies.

Enfin, les phages ne peuvent être brevetés, un frein majeur pour les investissements pharmaceutiques. Et pourtant, face à la résistance aux antibiotiques, leur potentiel n’a jamais été aussi crucial.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.