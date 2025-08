Adieu Google Authenticator ? Proton sort son appli 2FA

Proton élargit son écosystème avec Proton Authenticator, une application gratuite et open source d’authentification à deux facteurs. Elle est disponible sur toutes les plateformes pour une synchronisation chiffrée et importation facile des jetons existants.

Proton renforce son engagement en matière de sécurité et de confidentialité avec le lancement de Proton Authenticator. Cette application gratuite et open source offre une alternative sécurisée aux solutions propriétaires comme Google ou Microsoft Authenticator. Disponible sur mobile et desktop, elle garantit des sauvegardes chiffrées et une synchronisation sans suivi publicitaire. Avec Proton Authenticator, la 2FA devient plus simple, plus transparente et accessible à tous.

Une réponse à l’explosion des cyberattaques

Les mots de passe seuls ne suffisent plus face à la recrudescence des piratages. Selon Proton, les attaques qui ciblent les comptes en ligne coûtent déjà des dizaines de milliards de dollars aux particuliers et aux entreprises. L’authentification à deux facteurs (2FA) s’impose donc comme un rempart incontournable. Cette méthode repose sur des codes temporaires, valides quelques secondes, qui s’ajoutent aux identifiants classiques. Contrairement aux SMS, vulnérables aux attaques par échange de carte SIM, une application dédiée réduit considérablement les risques.

Proton adopte cette logique et lance Proton Authenticator. « L’authentification à deux facteurs est essentielle, et pas seulement pour ceux qui se soucient de leur confidentialité », souligne Eamonn Maguire, Head of Account Security chez Proton. Une déclaration qui fait écho à une tendance lourde : la démocratisation des outils de sécurité avancée auprès du grand public.

Un positionnement clair face aux géants

Avec cette application, Proton cible directement Google Authenticator et Microsoft Authenticator. Ces deux services sont souvent critiqués pour leur manque de transparence. Contrairement à ces solutions, Proton Authenticator est open source, sans publicité ni collecte de données. Elle intègre des sauvegardes chiffrées de bout en bout et la synchronisation sécurisée entre appareils, des fonctionnalités rarement proposées par les alternatives du marché.

L’entreprise assume son ambition : offrir une expérience fluide et indépendante des écosystèmes fermés. « Nous pensons qu’une sécurité renforcée ne doit jamais se faire au détriment de votre confort ou de votre vie privée », insiste Maguire. Ce positionnement s’aligne avec l’ADN de Proton, déjà connu pour Proton Mail et Proton VPN, deux services plébiscités par les défenseurs de la vie privée.

Des fonctionnalités inédites et un déploiement immédiat

Proton Authenticator se distingue par sa compatibilité étendue : Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Elle propose l’importation rapide des jetons existants, un verrouillage biométrique, des sauvegardes automatiques et une utilisation hors ligne. Pour les experts comme pour les utilisateurs novices, cette solution combine simplicité et transparence.

Cette nouveauté ne se limite pas à un simple lancement. Elle vient renforcer l’écosystème Proton, déjà composé de Proton Pass, un gestionnaire de mots de passe chiffré, et de Proton Sentinel, un programme de protection avancée contre le piratage. Proton mise sur l’open source et la vérifiabilité du code. Cette approche lui permet de continuer à se démarquer dans une industrie où la confidentialité devient un argument décisif. Disponible dès aujourd’hui, Proton Authenticator ambitionne de devenir la référence pour quiconque veut reprendre le contrôle de sa sécurité numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

