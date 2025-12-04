Vidéo : Cristiano Ronaldo affronte un robot au penalty, et le résultat est surprenant

Cristiano Ronaldo vs un robot gardien, qui va gagner ? Mark Rober, ancien ingénieur de la NASA devenu maître du spectacle scientifique, a voulu vérifier jusqu’où une machine pouvait rivaliser avec l’un des plus grands footballeurs de l’histoire.

Mark Rober, l’ingénieur passé par la NASA devenu star de YouTube, a déjà transformé la science en véritable show. Par exemple des pièges anti-voleurs explosant en paillettes ou encore un parcours d’obstacles pour écureuils… Mais cette fois, il a construit un gardien de but robot. Et celui-ci va affronter Cristiano Ronaldo lors d’une séance de penalty.

Un robot gardien pour stopper des tirs à 130 km/h

Tout a commencé au stade de Wembley. Rober a été invité pour un match caritatif des Sidemen. Il a soudain inscrit un but devant 90 000 spectateurs. C’était un moment euphorique puisqu’il rêvait autrefois de devenir footballeur pro, avant que son corps ne lui rappelle ses limites.

Alors, après avoir demandé conseil à son ami, la star américaine Landon Donovan, et avoir échoué à suivre le programme d’entraînement, il s’est dit : « si je ne peux pas devenir pro, je peux peut-être construire quelque chose qui me permettra d’y goûter« .

Les premiers croquis du robot gardien ressemblaient à un simple cadre coulissant. Mais très vite, il a équipé son dispositif de 22 caméras infrarouges OptiTrack, chacune capturant 500 images par seconde. Ces caméras traquaient des autocollants réfléchissants collés au ballon pour créer une trajectoire 3D en temps réel, précise au millimètre.

Toutes les six millisecondes, un ordinateur analysait les données et envoyait ses ordres à deux moteurs de 50 chevaux. Ceux-ci lançaient un chariot en fibre de carbone à plus de 65 km/h. Mais, les tirs violents détruisaient régulièrement les pièces.

Le robot gardien a donc évolué à coups de réparations, renforts et bricolages extrêmes. Rober et son équipe ont ajouté de la mousse plus dense, plus de capteurs, des composants renforcés, des moteurs plus puissants… Et la machine affichait enfin 250 % de puissance supplémentaire.

Les penaltys professionnels approchent les 130 km/h et traversent les 11 mètres en moins de 250 millisecondes. C’est impossible pour un humain d’anticiper ça avec fiabilité. Une machine, en revanche…

Ronaldo, le buteur invincible

Une fois nourri par des milliers de tirs de jeunes talents américains, le robot gardien devenait redoutable. Il anticipait les trajectoires, coulissait plus vite qu’un professionnel et bloquait les tentatives de joueurs amateurs et universitaires.

Puis est venu Cristiano Ronaldo. Là où tout le monde échouait, lui, il a pris quelques secondes pour observer le rail. Puis, il a repéré un petit angle mort que le robot gardien ne pouvait physiquement pas couvrir. Ainsi, Cristiano a ajusté son tir et a réussi à marquer.

Ce duel improbable a rappelé quelque chose que Rober connaît bien. Même les meilleures solutions d’ingénierie réservent des surprises. Et parfois, même un robot gardien IA, avec caméras haute vitesse et moteurs surpuissants, doit s’incliner face à un génie du football.

