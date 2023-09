Vidéo : le robot Tesla Optimus fait du yoga, et il est plus souple que vous

Le robot Tesla Optimus continue de s’améliorer de jour en jour, et Elon Musk partage ses progrès sur X. Dans une nouvelle vidéo, on peut voir l’humanoïde trier des blocs par couleurs et faire du yoga !

En 2022, lors de l’événement Tesla AI Day, Elon Musk dévoilait un prototype de robot humanoïde : Tesla Optimus.

Une machine conçue pour épauler l’Homme et le remplacer sur les tâches pénibles ou dangereuses, et à plus long terme pour s’occuper de toutes nos corvées ménagères pendant que nous nous prélassons à l’ombre des cocotiers.

Depuis, l’industrie de la robotique a pris un véritable envol et de nombreuses startups préparent leurs propres humanoïdes avec le soutien financier des plus grands investisseurs mondiaux.

Certains ont même pris Tesla de vitesse, à l’instar d’Apptronic qui s’apprête à commercialiser son robot Apollo dès 2024, ou Agility Robotics qui vient d’ouvrir la toute première usine d’humanoïdes.

De même, Toyota vient de créer une IA qui va permettre aux robots d’apprendre de nouvelles tâches manuelles juste en observant l’humain ! Autant dire qu’une véritable révolution se prépare.

Toutefois, Tesla n’a pas dit son dernier mot et tient à rappeler que son robot Optimus s’améliore à vitesse grand V. En juillet 2023, une vidéo montrait les progrès impressionnants réalisés par la machine en quelques mois.

Le Tesla Optimus peut maintenant trier par couleur

À présent, une nouvelle vidéo publiée sur X montre Optimus en train de pratiquer le yoga. Son équilibre, sa souplesse et sa coordination ont bluffé les internautes sur les réseaux sociaux.

Il est même capable de tenir en équilibre sur une jambe. Sur le ton de la plaisanterie, la vidéo est légendée : « après une longue journée de travail, il est temps de s’étirer ! ».

D’importantes mises à jour logicielles ont également été effectuées. Comme le révèle le compte X officiel Optimus, il est désormais capable de se calibrer de façon autonome en utilisant uniquement sa vision et les encodeurs de position de joints.

En d’autres termes, ce robot peut voir où sont ses bras et ses jambes dans l’espace et apprendre à effectuer des tâches en temps réel.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖



Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.



Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)



→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

Grâce à cette calibration, on peut le voir trier rapidement des blocs par couleurs sur différents plateaux. Une compétence qui pourrait s’avérer utile dans les usines et les entrepôts !

Il s’agit d’un cap important, puisque le but ultime de Tesla est de créer un robot humanoïde pleinement autonome, généraliste, capable d’effectuer n’importe quelle tâche dangereuse.

Comme l’avait déjà annoncé Elon Musk, Optimus pourrait être commercialisé pour un prix de 20 000 dollars seulement. Il pourrait donc constituer une alternative moins chère que les employés humains pour les entreprises.

Une fausse IA ? Nvidia dénonce sur X

Le robot Optimus repose sur un type d’intelligence artificielle appelé réseau de neurones : une série d’algorithmes connectés imitant la façon dont les neurones du réseau humain travaillent de concert pour prendre des décisions et comprendre le monde.

Ces « Neural Networks » s’améliorent en apprenant à partir de vastes volumes de données dont est nourri leur programme. Or, Optimus utilise le même réseau de neurones que les voitures Tesla pour le pilotage autonome.

Ce programme peut être utilisé pour une large variété de tâches. D’après Tesla, l’IA d’Optimus est entraînée « de bout en bout » : elle peut décider comment bouger les membres du robot directement à partir des informations visuelles.

Toutefois, certains doutent de l’authenticité de cette démonstration vidéo. Sur X, le scientifique IA de Nvidia Jim Fan estime que les mouvements de main fluides du robot ont « presque certainement » été appris en imitant le comportement d’un opérateur humain.

Let's reverse engineer the phenomenal Tesla Optimus. No insider info, just my own analysis. Long read:



1. The smooth hand movements are almost certainly trained by imitation learning ("behavior cloning") from human operators. The alternative is reinforcement learning in… pic.twitter.com/dslyi2Xpry — Jim Fan (@DrJimFan) September 24, 2023

Comme il l’explique, un opérateur a pu porter un gant de capture de mouvement pour apprendre le mouvement au logiciel. Il a également pu créer une simulation en réalité virtuelle permettant aux opérateurs de jouer le rôle d’Optimus comme dans un jeu vidéo.

Quoi qu’il en soit, le résultat reste très convaincant. Le Dr Fan est notamment impressionné par la qualité du hardware.

La division robotique de Tesla recrute !

La vidéo est ponctuée par un appel à rejoindre la division robotique de Tesla : « rejoignez-nous pour aider à développer Optimus, et à améliorer sa routine de yoga ».

Un lien mène à une page web sur laquelle on peut découvrir près de 100 offres d’emplois pour travailler sur le développement du robot !