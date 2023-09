Vidéo : cette usine va produire 10 000 robots dignes de Terminator dès 2024

L’entreprise américaine Agility Robotics vient de créer la surprise en dévoilant la première usine de robots humanoïdes du monde, prête à produire 10 000 robots par an dès 2024 ! Découvrez cette manufacture du futur en vidéo…

La plupart des gens n’en ont pas encore conscience, mais les robots humanoïdes s’apprêtent à envahir le monde. Ces machines pourraient bien être la principale innovation technologique des prochaines années…

Si les IA génératives comme ChatGPT ont marqué les esprits, elles ne sont qu’un avant-goût de la révolution qui nous attend. Dans un avenir imminent, les robots bipèdes vont nous côtoyer au travail, dans la rue et même à la maison !

Tout a commencé en 2022, quand Elon Musk a dévoilé le prototype de Tesla Optimus : un robot conçu pour porter assistance aux travailleurs pour les tâches manuelles pénibles et rébarbatives, et capable d’apprendre à effectuer toutes sortes de nouvelles actions.

Depuis lors, de nombreuses startups ont vu le jour dans le domaine de la robotique humanoïde partout dans le monde et plusieurs d’entre elles ont même pris Tesla de vitesse.

C’est notamment le cas d’Apptronik, basé au Texas, dont le robot Apollo sera disponible dès 2024 pour le prix d’une voiture. À présent, c’est au tour de l’entreprise Agility Robotics de dévoiler son usine basée à Salem, dans l’Oregon.

Selon le CEO et co-fondateur Damien Shelton, ce « RoboFab » de 6500 mètres carrés est unique en son genre. Il s’agit d’une première mondiale.

Digit : le robot humanoïde produit en masse dès 2024

À partir de 2024, l’usine va produire massivement le premier modèle de robot humanoïde de la firme baptisé Digit.

Chacun de ces robots a deux jambes et deux bras, et est conçu pour manoeuvrer librement et travailler aux côtés des humains dans les entrepôts et les usines.

Aux dires de Shelton, Digit a été développé avec une forme humaine pour pouvoir soulever, trier et manœuvrer tout en restant équilibré.

Ceci lui permettra d’opérer dans des environnements où les marches ou d’autres structures pourraient limiter l’utilisation de robots d’une autre forme. Il est alimenté par des batteries lithium ion rechargeables.

En revanche, l’une des choses qu’il manque à cet humanoïde est une main à cinq doigts. Pour l’heure, sa main ressemble davantage à une griffe ou un gant.

Pour cause, « les mains de style humain sont très complexes » selon Shelton. Comme il l’explique, lorsqu’il voit des robots qui ont cinq doigts, il pense « oh super, quelqu’un a construit un robot, puis a construit deux autres robots sur ce robot ».

À ses yeux, la main ne doit pas être plus complexe que nécessaire pour effectuer le travail. Une telle complexité est superflue.

Ainsi, Digit peut gravir des marches, s’accroupir dans des espaces étroits, décharger des conteneurs et déplacer des matériaux d’une palette, puis aider à trier les matériaux sur d’autres palettes. La firme prévoit d’ailleurs de le déployer dans sa propre usine pour transporter des matériaux.

Le RoboFab va produire 10 000 robots par an

D’après le COO Aindrea Campbell, anciennement directeur senior des opérations iPad chez Apple et directeur de l’ingénierie chez Ford, la capacité maximale de production sera de 10 000 unités par an. Plus de 500 personnes seront employées.

Pour l’heure, toutefois, Agility Robotics se focalise sur l’installation et le test de ses premières lignes de production. Comme l’explique Campbell, « c’est un très gros projet, pas quelque chose où vous appuyez sur un interrupteur et l’allumez soudainement ».

Selon ses dires, « il y a une sorte de processus de montée en puissance. Le point d’inflexion aujourd’hui est que nous ouvrons l’usine, installons les lignes de production et commençons à augmenter la capacité et à évoluer avec quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant ».

L’entreprise Agility Robotics a été financée par plusieurs investisseurs de renom, dont DCVC et Playground Global. En complétant si tôt le développement de son prototype et en finalisant la construction de son usine, elle a pris de vitesse la plupart de ses concurrents.

Ses partenaires de choix seront les premiers à recevoir le robot à partir de 2024. La firme vend uniquement et ne propose pas de location pour son produit.

Pas de remplacement du travail humain, mais une solution à la pénurie ?

Interrogée concernant le risque de grand remplacement du travail humain par les robots, le CEO explique que Digit va permettre de répondre à la demande des entreprises de fabrication et de logistique à l’heure où la main-d’œuvre vient à manquer cruellement.

De même, l’investisseur Matt Ocko de DCVC explique que ce robot va permettre de « remplir les millions de postes vacants dont les humains ne veulent pas ». De plus, il estime qu’Agility Robotics a conçu son robot comme un « collègue de travail » pour les humains…