Le robot Neo est-il réellement le plus cool des humanoïdes ?

Avec une commercialisation prévue pour 2026 et un prix d’appel de 20 000 dollars, le robot Neo de l’entreprise 1X Technologies marque un tournant industriel majeur. Cette machine humanoïde, qui se distingue par son silence de fonctionnement et son poids plume, promet de redéfinir les standards de la robotique de service à domicile.

En tout cas, robot Neo a la taille d’un « mec cool »

D’emblée, l’apparence du robot Neo rompt radicalement avec les codes esthétiques traditionnels de la robotique industrielle rigide et métallique. La machine mesure, en effet, 1,67 mètre pour un poids contenu de seulement 30 kilogrammes. Cette légèreté devient notamment possible par l’absence d’engrenages lourds. Le corps de l’androïde est intégralement enveloppé dans une combinaison en tissu technique. Cette peau unique est spécifiquement conçue pour être amovible et lavable en machine.

Cette « grenouillère » dissimule une structure interne complexe en polymère treillis 3D (lattice structure) qui fait office de rembourrage structurel. Ce choix de matériaux souples vise à amortir les contacts accidentels. Cela garantit une sécurité passive immédiate en cas de collision avec un occupant du foyer ou un meuble.

Contrairement aux robots concurrents qui exhibent des vérins et des câbles, Neo présente une silhouette « molle » et organique, sans aucun point de pincement accessible sur ses articulations. Cette architecture, qualifiée de « Soft Robotics« , aide la machine à interagir physiquement avec son environnement, sans risque de blessure par écrasement.

Les mains du robot disposent de 22 degrés de liberté. Cela lui confère une dextérité comparable à celle de la main humaine. Pour saisir des objets variés. L’ensemble de la structure est certifié pour résister aux projections d’eau (IP44). Les mains peuvent être totalement immergées (IP68). Pour effectuer des tâches humides comme la vaisselle.

Un robot humanoïde avec des traits humains

Le design intègre également des éléments de communication visuelle intuitifs pour faciliter la cohabitation quotidienne. Le visage du robot, dépourvu de traits humains réalistes figés, utilise des signaux lumineux comme pour les robots chinois. A cela s’ajoute une gestuelle corporelle expressive. Ces signaux et gestes expriment clairement ses intentions.

Le concept minimaliste du robot Neo évite l’effet de « vallée de l’étrange » parfois reproché aux humanoïdes hyper-réalistes. Le robot adopte d’ailleurs une posture naturelle et des mouvements fluides générés par un système d’entraînement par tendons. Ce système imite aussi fidèlement que possible la biomécanique musculaire humaine.

L’esthétique globale obéit à une intégration domestique discrète, loin de l’imagerie de science-fiction agressive ou purement utilitaire comme les robots de livraison. Le choix des couleurs (beige, gris, marron) et des textures textiles ancre l’appareil dans l’univers du mobilier et du vêtement.

Plutôt que dans celui de l’électroménager, cette stratégie de design vise à faciliter l’acceptation psychologique de la machine comme une présence familière. Elle doit rester non intrusive au sein de l’espace privé familial.

Il peut marcher vite et aider pour porter vos bagages

Sur le plan purement mécanique, également, Neo affiche des performances optimisées pour la polyvalence d’un environnement humain standard. Le système de propulsion par tendons donne au robot la capacité de se déplacer à une vitesse de marche normale de 4 km/h (1,4 m/s). Cette vélocité moyenne est notamment suffisante pour suivre un utilisateur.

En cas de nécessité, la machine peut accélérer jusqu’à une vitesse de course de 12 km/h (6,2 m/s). Cette aptitude à se déplacer assez rapidement démontre une agilité surprenante pour un bipède mécanique. Cette capacité de mouvement rapide est couplée à une gestion fine de l’équilibre. Elle est assurée par des centrales inertielles et des capteurs de force répartis dans tout le corps.

La capacité de charge utile couvre des besoins logistiques d’un foyer moderne. Le robot peut porter jusqu’à 25 kilogrammes en continu lors de ses déplacements. Ce poids correspond à une valise chargée ou à plusieurs sacs de courses.

Pour des efforts ponctuels, comme le déplacement d’un meuble ou le soulèvement d’une charge lourde, Neo peut développer une force de levage maximale de 70 kilogrammes (154 livres). Cette puissance, rapportée à son propre poids de 30 kg, offre un ratio puissance/poids particulièrement élevé pour un système électrique.

Un fonctionnement hybride entre autonomie et téléopération

Le modèle opérationnel de Neo repose sur une architecture hybride qui combine intelligence artificielle embarquée et supervision humaine à distance. Le robot embarque la puce NVIDIA Jetson Thor. Ce processeur lui fournit une puissance de calcul de 2070 TFLOPS pour traiter les données locales.

Cette puissance aide le robot à naviguer de manière autonome dans la maison. Elle lui donne aussi la capacité d’éviter les obstacles et d’exécuter des tâches routinières apprises. Cependant, pour les actions complexes ou inédites, 1X Technologies a intégré une fonctionnalité nommée « Mode Expert ».

Ce mode laisse à un opérateur humain qualifié de prendre le contrôle direct du robot via une interface de réalité virtuelle (VR) et une connexion 5G. L’utilisateur peut planifier des sessions où le robot est piloté à distance pour accomplir des corvées spécifiques. Ce sont des tâches que l’IA ne maîtrise pas encore, comme le pliage complexe de linge ou le rangement minutieux.

Cette téléopération sert doublement : elle résout le problème immédiat de l’utilisateur et génère des données d’entraînement pour le modèle d’IA Redwood. Chaque geste effectué par l’opérateur humain fait l’objet d’une analyse. Cela aide le robot à apprendre progressivement à réaliser la tâche de manière autonome.

Neo a le mérite d’être interactif et surtout discret

L’intégration de Neo dans un espace de vie partagé a dicté des contraintes acoustiques strictes lors de sa conception. Le robot fonctionne avec un niveau sonore extrêmement bas de 22 décibels, ce qui le rend techniquement plus silencieux qu’un réfrigérateur moderne en marche.

Ce silence de fonctionnement est crucial pour permettre au robot d’effectuer des tâches ménagères, comme le rangement ou le nettoyage, pendant que les occupants du domicile dorment ou regardent la télévision. Les moteurs à entraînement par tendons éliminent les bruits mécaniques aigus typiques des réducteurs harmoniques utilisés sur les robots industriels classiques.

L’appareil dispose d’une suite sensorielle complète pour percevoir son environnement avec précision. Sa tête abrite deux caméras stéréoscopiques « fisheye » de 8 mégapixels qui fonctionne à 90 Hz avec une vision grand angle et une perception de la profondeur similaire à celle de l’homme.

Le système audio comprend quatre microphones directionnels capables de localiser les sons à 360 degrés. Cela aide le robot à réagir à l’appel d’un utilisateur où qu’il se trouve dans la pièce. Neo communique son statut via des « boucles d’oreilles émotives » (Emotive Ear Rings), des indicateurs lumineux qui signalent son niveau d’attention ou de batterie sans recourir à un écran invasif.

Un humanoïde assez cool rien que pour soi à 20 000 dollars

La stratégie de mise sur le marché de Neo s’appuie sur un modèle de précommande inspiré du secteur automobile. Les premiers exemplaires, destinés au marché américain arriveront courant 2026. L’entreprise propose deux formules d’acquisition distinctes pour les particuliers : un achat comptant au prix de 20 000 dollars ou une formule d’abonnement mensuel fixée à 499 dollars.

Cette seconde option vise à abaisser la barrière à l’entrée et inclut probablement des services de maintenance et de mise à jour logicielle continue. Un acompte remboursable de 200 dollars devient indispensable. Pour de plus amples détails, je vous invite à lire notre collègue Bastien L. dans son article intitulé 1X Neo : vous pouvez acheter ce robot pour 20 000 $, et lui apprendre toutes les corvées.

Le déploiement commercial se fera progressivement, avec une priorité donnée aux États-Unis avant une expansion internationale prévue à partir de 2027. Le robot offre une autonomie énergétique d’environ 4 heures en activité, soutenue par un système de recharge rapide capable de récupérer une heure de fonctionnement en seulement 6 minutes.

L’objectif affiché est de fournir une solution « clé en main » pour l’automatisation des corvées domestiques. Cela positionne Neo comme le premier produit de consommation de masse dans le secteur de la robotique humanoïde.

Les alternatives au robot Neo

Le Tesla Optimus (ou Bumblebee), qui, tout comme robot Neo, vise une production de masse pour des applications polyvalentes, d’abord dans les usines de Tesla avant une potentielle expansion aux foyers. Un autre concurrent sérieux est Figure 01, développé par Figure AI, qui cible l’automatisation générale avec des capacités impressionnantes d’interaction et d’exécution de tâches, notamment grâce à son intégration de l’IA d’OpenAI pour opérer dans des environnements d’entrepôt.

Dans le domaine de la logistique pure, Agility Robotics Digit est déjà opérationnel dans des entrepôts pour des tâches de déplacement de bacs et de boîtes, avec une solution très pragmatique et immédiate. À l’autre extrémité du spectre se trouve Boston Dynamics Atlas, une vitrine technologique axée sur la recherche et développement de la mobilité et de l’agilité extrêmes – un exploit technique qui repousse les limites de ce qu’un humanoïde peut faire physiquement.

Enfin, pour ce qui est de l’interaction et de la présence publique, les plateformes comme Ameca d’Engineered Arts et Sophia de Hanson Robotics excellent. Ameca est la référence en matière d’expressions faciales et d’interaction sociale, qui sert de plateforme de recherche avancée sur la communication homme-robot. Sophia, quant à elle, utilise son apparence réaliste et ses capacités de conversation pour agir comme une ambassadrice de l’IA dans les médias.

Enfin, le robot plus abordable et agile Unitree G1 se positionne comme une plateforme de R&D accessible. Ces multiples acteurs soulignent la diversité et l’intensité de la course à l’humanoïde de nouvelle génération. (250 mots)

