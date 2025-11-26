Ce robot humanoïde vient d’entrer au Guiness : découvrez son record fou

Le robot A2 d’Agibot décroche le record Guinness de la plus longue marche bipède.

Le 13 novembre 2025, un robot humanoïde a terminé sa marche sur le Bund de Shanghai sous les applaudissements. Le A2, créé par la société chinoise AgiBot, venait d’accomplir 106,286 kilomètres à pied en trois jours seulement. Ce parcours lui vaut désormais le titre officiel de plus longue distance parcourue par un robot bipède, homologué par le Guinness World Records.

Le robot A2 double le record précédent

Le 10 novembre à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Le robot, haut d’1,70 m et pesant 69 kg, s’est élancé seul sur les routes. Il a traversé villes, autoroutes et ponts jusqu’à Shanghai sans jamais s’arrêter complètement.

L’exploit repose sur un système ingénieux de batteries interchangeables à chaud. L’équipe changeait la batterie vide en quelques secondes, sans éteindre la machine ni interrompre sa marche.

Le précédent record dans cette catégorie était très modeste, aucun robot humanoïde n’avait encore franchi la barre des 100 kilomètres en conditions réelles. Le A2 a donc plus que doublé la distance connue.

AgiBot précise que le modèle utilisé était strictement identique à ceux livrés aux clients. Seule une optimisation logicielle, réalisée entre avril et mai 2025, a renforcé la stabilité sur de très longues durées.

Avant ce défi final, le robot avait déjà prouvé sa résistance. Le 17 août 2025, il avait marché 24 heures d’affilée sous 40 °C, en totale autonomie. Une répétition qui avait permis d’affiner les algorithmes d’équilibre et de prévention des chutes.

La technologie derrière l’exploit

Le A2 avance grâce à une combinaison de capteurs avancés. Deux modules GPS, des lidars et des caméras de profondeur lui offrent une vision précise de l’environnement, jour et nuit.

Ses algorithmes d’équilibre cérébelleux, inspirés du cerveau humain, corrigent instantanément la posture. Le robot respecte le code de la route, évite les obstacles et adapte son allure aux trottoirs comme aux chaussées.

Son autonomie native atteint deux heures par batterie. Pendant le record, l’équipe a remplacé les packs du robot plus de cinquante fois.

Chaque opération durait moins de trente secondes, assez courte pour maintenir une vitesse moyenne de 1,5 km/h sur l’ensemble du trajet. Le parcours, long de 106,286 km exactement, a été mesuré et validé par les commissaires du Guinness.

Wang Chuang, vice-président d’AgiBot, a salué cette performance. « Marcher de Suzhou à Shanghai représente un défi physique énorme, même pour un humain entraîné. Notre robot l’a relevé sans faillir. Cela démontre la maturité de notre matériel et de nos logiciels », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, aucun robot humanoïde n’avait encore réalisé une marche interprovinciale en milieu ouvert. Contrairement aux démonstrations en laboratoire, l’A2 a évolué parmi les piétons et les véhicules, sur des routes réelles et parfois encombrées.

Toutefois, AgiBot n’a pas révélé le nombre exact de changements de batterie ni les éventuelles interventions techniques en cours de route. L’entreprise assure toutefois qu’aucune maintenance lourde n’a été nécessaire et que le robot n’a jamais chuté.

