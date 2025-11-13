ERNIE 4.5, le modèle multimodal de Baidu qui fait de l’ombre à ChatGPT

Êtes-vous au courant du lancement d’ERNIE 4.5, le nouveau modèle de Baidu avec 424 milliards de paramètres et une multimodalité native ? Alors que la Chine accélère face à OpenAI et DeepSeek, cette avancée pourrait bien rebattre les cartes de la compétition mondiale. Voici le décryptage.

Qu’est-ce que ERNIE 4.5?

ERNIE 4.5 est le plus récent modèle de fondation développé par l’éditeur chinois Baidu. Il repose sur une architecture Mixture-of-Experts (MoE). La version la plus puissante compte 424 milliards de paramètres. Cependant, seulement 47 milliards sont activés pour chaque token, ce qui accroît l’efficacité. Baidu propose aussi des variantes de modèle plus légères afin de réduire la charge computationnelle.

Le lancement s’inscrit dans la compétition de l’IA chinoise en 2024–2025. Baidu présente ce modèle comme un rival direct de GPT-4o, d’OpenAI et DeepSeek. L’architecture repose sur une architecture Transformer optimisée. Ainsi, la stratégie inclut une tarification agressive, avec un coût annoncé jusqu’à 1 % de celui de certains concurrents. Enfin, l’accès est simplifié grâce à l’intégration par API et à Baidu AI Studio.

Les technologies derrière ERNIE 4.5

L’innovation centrale du modèle se trouve dans sa structure MoE dite hétérogène. Cette conception sépare les experts dédiés au texte des experts responsables de la vision. Une sous-section d’experts partagés gère l’intégration des connaissances intermodales en continu. Ainsi, la technique favorise un partage de paramètres efficace entre les modalités d’entrée et de sortie. L’efficacité progresse, car les experts visuels ont seulement un tiers de la taille des experts textuels. Néanmoins, cette réduction diminue la computation visuelle de 66 %.

ERNIE 4.5 démontre une multimodalité native avancée. Il traite le texte, l’image, l’audio et la vidéo de manière simultanée. Le modèle excelle dans le raisonnement intermodal, et il améliore la compréhension des relations entre formats de données. Cette capacité lui donne en effet la possibilité de produire une génération de contenu riche et culturellement pertinente. L’algorithme a reçu un entraînement spécifique pour interpréter des références complexes comme les mèmes ou le sarcasme.

Fenêtre de contexte à 131 072 tokens et ouverture open‑source

Le modèle propose une fenêtre de contexte qui atteint 131 072 tokens pour ses plus grandes variantes. Néanmoins, l’entraînement initial pour les tâches de raisonnement s’est déroulé sur une configuration standard de 8 000 tokens. L’architecture MoE a été optimisée pour le raisonnement logique et les mathématiques. Ainsi, le modèle montre aussi des capacités en génération de code et en résolution de problèmes scientifiques complexes.

L’éditeur adopte une stratégie d’ouverture et publie de nombreuses versions. Ces modèles sont disponibles sur des plateformes comme HuggingFace et via le framework PaddlePaddle. La présence sur GitHub facilite l’accès aux outils développeurs. Enfin, cette ouverture vise à créer une communauté active afin d’accélérer l’amélioration et de soutenir le moteur d’entreprise.

Les différentes solutions de ERNIE 4.5

ERNIE 4.5 s’articule autour de plusieurs solutions distinctes pour répondre aux besoins variés des développeurs et des entreprises.

Multimodalité native

Le modèle possède une architecture conçue pour l’IA multimodale de manière intrinsèque. Il traite le texte, l’image, l’audio et la vidéo dans un cadre unifié. Cette unification optimise la compréhension contextuelle à travers différents médias. Ainsi, il peut convertir du texte en contenu audio ou réaliser une analyse vidéo complexe. Le modèle démontre une performance accrue dans l’analyse de graphiques et l’OCR.

Cette polyvalence ouvre la voie à des applications de création de contenu intermodal sophistiquées. Le modèle est un modèle IA génératif capable de produire des réponses textuelles guidées par des entrées visuelles. Les entreprises l’utilisent pour des tâches comme l’étiquetage d’images ou la synthèse d’informations multimédia. Effectivement, la performance multimodale revendiquée surpasse celle d’OpenAI GPT‑4o sur plusieurs bancs d’essai clés. Il gère ainsi une gamme étendue d’usages variés.

Raisonnement et codage

Le modèle intègre un moteur de raisonnement amélioré pour le calcul symbolique et la déduction logique avancée. Il démontre des capacités robustes de résolution de problèmes mathématiques complexes. Il génère des étapes de raisonnement intermédiaires claires et transparentes. Ces fonctionnalités sont indispensables pour les tâches qui nécessitent une grande précision logique, notamment dans les audits. Il excelle en compréhension textuelle complexe (BBH et DROP).

Le résolveur de problèmes précis soutient des domaines comme la recherche scientifique et l’analyse de données financières. Il offre des fonctionnalités de génération de code pour le développement logiciel. Les bancs d’essai indiquent cependant qu’ERNIE 4.5 reste moins performant que ses rivaux en tâches de codage comme HumanEval. Néanmoins, cette orientation vers le raisonnement général plutôt que le codage spécialisé guide son adoption.

Variantes de modèles

La famille ERNIE 4.5 se décline en multiples variantes avec une large évolutivité. La plus grande version MoE de discussion utilise 424 milliards de paramètres totaux. Des versions intermédiaires, comme la variante 21B‑A3B, font l’objet d’optimisation pour le raisonnement efficace. Disposant de sa propre puce dédiée à l’intelligence artificielle, Baidu propose aussi des modèles IA légers de 3 milliards et 0,3 milliard de paramètres. Cela assure une adaptation précise aux différentes capacités matérielles.

Ces différentes échelles permettent aux utilisateurs de trouver l’équilibre optimal entre performance et efficacité. Les modèles plus petits réduisent considérablement les exigences en mémoire et en puissance de calcul. La version 0,3B est adaptée aux applications mobiles et aux appareils périphériques légers. Enfin, cette stratégie facilite l’accès et la démocratisation de l’IA avancée sur un large éventail de plateformes.

Intégrations et API

L’accès à ERNIE 4.5 est principalement géré par l’intégration API de Baidu AI Studio. Le framework PaddlePaddle assure le déploiement et l’optimisation des modèles en interne. Baidu met à disposition des outils développeurs et des SDKs pour faciliter l’intégration rapide et les ajustements. Des versions PyTorch sont aussi disponibles pour les développeurs qui utilisent des standards occidentaux.

L’adoption en entreprise constitue un objectif important soutenu par l’efficacité architecturale MoE. Le modèle s’adapte aux flux de travail des grandes sociétés, notamment la logistique et l’audit. Ses forces en analyse de données structurées lui confèrent un avantage compétitif en conformité et gestion des sinistres. Enfin, la licence Apache 2.0 favorise une utilisation commerciale sans friction majeure.

Quels sont les avantages de ERNIE 4.5 ?

La croissance rapide du modèle en Asie reste notable. Elle s’appuie sur la visibilité offerte par la presse technologique et sur des intégrations industrielles ciblées. La stratégie de communauté open source pour les petites variantes stimule une forte dynamique de recherche. L’adoption en entreprise progresse dans les secteurs qui exigent une compréhension avancée du chinois. De plus, l’écosystème académique régional exploite activement le modèle pour la traduction spécialisée et l’analyse linguistique. Enfin, l’ouverture via la licence Apache 2.0 renforce son potentiel d’expansion internationale.

Les gains de performance par rapport aux versions antérieures apparaissent significatifs. Le modèle 21B‑A3B a enregistré une hausse du nombre de requêtes par seconde (QPS) de +48 %. Il a aussi réduit la latence de bout en bout de ‑46 % grâce à l’attention clairsemée. Ces indicateurs de performance confirment des gains d’efficacité massifs issus de l’optimisation MoE hétérogène. Effectivement, la comparaison montre un score général de 79,6 pour ERNIE 4.5 contre 79,14 pour GPT‑4o dans le texte général.

L’accessibilité se traduit par une politique de démocratisation claire. Baidu a rendu son chatbot basé sur ERNIE 4.5 gratuit pour des millions d’utilisateurs. Cette orientation, combinée à une tarification compétitive, favorise un large soutien des développeurs. De plus, l’entreprise met en avant des programmes de formation pour accélérer l’adoption dans les PME. Enfin, l’éditeur revendique un coût d’utilisation jusqu’à 80 % inférieur à la version précédente.

Exemples d’utilisation d’ERNIE 4.5

ERNIE 4.5 est déployé pour l’IA éducative sous forme d’assistants pédagogiques personnalisés. Il sert aussi dans la recherche pour l’analyse multimodale de publications et de données scientifiques. Sa capacité à fournir des étapes de raisonnement transparentes renforce les systèmes de tutorat destinés aux apprenants. Le modèle soutient la résolution d’équations mathématiques et de requêtes scientifiques spécialisées.

Dans le secteur des médias, il facilite la création de contenu automatisée et créative. Ses capacités intermodales autorisent la génération simultanée de texte et d’images cohérentes. Il agit en effet comme une IA créative capable de produire des scénarios et des supports visuels à partir d’invites textuelles. Le modèle se montre particulièrement efficace dans la compréhension des nuances culturelles, des mèmes et de l’humour subtil.

Pour la finance et l’entreprise, ERNIE 4.5 optimise les flux de travail spécifiques. Il prend en charge l’analyse de données structurées, y compris les tableaux et les graphiques de marché. Le modèle excelle en analyse financière et dans le traitement des réclamations d’assurance et d’audit. Ainsi, il fonctionne comme un outil de productivité pour l’automatisation de tâches complexes de back‑office.

Les capacités multimodales avancées profitent directement à l’IA industrielle. Le modèle est utilisé pour l’analyse de la vision industrielle et la reconnaissance d’images de produits. Il soutient aussi le traitement audio et l’analyse vidéo appliquée à la surveillance et à la logistique. Enfin, son efficacité s’exprime dans les systèmes de reconnaissance vocale sophistiqués destinés à l’environnement industriel.

