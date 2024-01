Google Cloud et Hugging Face fusionnent pour créer l’Eldorado des dév IA !

Hugging Face, déjà proche d’AWS sur le plan technologique, renforce ses liens avec le cloud en s’associant à Google Cloud. Ce nouvel accord facilite grandement l’accès des développeurs aux services avancés du leader américain du cloud.

Le 25 janvier, une annonce a secoué le monde de l’IA : Google Cloud et Hugging Face s’associent. Ce partenariat stratégique vise à améliorer le développement du machine learning et de l’IA générative. Il offre une interopérabilité inédite entre les plateformes de Google et d’Hugging Face, ouvrant ainsi la voie à une multitude de nouvelles possibilités pour les développeurs.

Intégration des modèles Hugging Face avec Google Cloud pour l’IA

L’aspect le plus excitant de ce partenariat est, sans aucun doute, l’intégration des modèles Hugging Face dans Vertex AI de Google. D’ici au premier semestre 2024, les développeurs pourront effectivement accéder aux modèles Hugging Face via Vertex AI. Cette intégration simplifie considérablement l’utilisation des services MLOps de Google.

Pour ce faire, les développeurs auront la liberté de déployer leurs modèles et applications d’IA sur Google Kubernetes Engine (GKE). Cette flexibilité permet ainsi de construire des infrastructures sur mesure. De plus, les modèles pourront être mis à l’échelle facilement sur GKE grâce à des conteneurs spécialement conçus par Hugging Face pour le deep learning.

Des ressources hardware de pointe et une facturation simplifiée

Le partenariat entre Google Cloud et Hugging Face ne se limite pas à l’intégration logicielle. Il inclut également l’accès à des ressources hardware de dernière génération. Les développeurs auront la possibilité d’utiliser la 5e génération de TPU de Google Cloud et de bénéficier des supercalculateurs A3. Ces outils offrent, par conséquent, des performances accrues, essentielles pour l’entraînement des modèles d’IA.

En plus de cela, la simplification de la facturation est un autre avantage. Les services gérés par Hugging Face seront accessibles sur le marketplace de Google. Les frais d’utilisation seront, par ailleurs, directement facturés via le compte Google Cloud. Cette simplification administrative représente un atout considérable pour les développeurs.

Google Cloud et Hugging Face signent un partenariat pour associer leurs plateformeshttps://t.co/VYITRMSAGX — Benjamin Polge (@BenjaminPolge) January 25, 2024

Le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, souligne l’importance de ce partenariat. Il envisage une accélération de la prochaine génération de services et d’applications d’IA.

De son côté, Clément Delangue, PDG d’Hugging Face, perçoit dans cette alliance une opportunité exceptionnelle. Ainsi, les développeurs pourront considérablement renforcer leur capacité à créer leurs modèles d’IA.