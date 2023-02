Face à ChatGPT, le géant chinois Baidu va lancer sa propre IA

Baidu, le plus grand moteur de recherche chinois, va lancer sa propre intelligence artificielle (IA) pour rivaliser avec ChatGPT. La société estime que cette nouvelle IA peut être utilisée pour améliorer les services offerts aux clients en matière de recherche.

La société prévoit également de lancer une plateforme qui permettra aux développeurs tiers de créer des applications basées sur son IA. Le géant chinois compte fournir des solutions qui permettront aux utilisateurs de bénéficier des avantages offerts par l’IA.

Baidu : la nouvelle plateforme d’IA sera lancée en mars

Baidu, le géant chinois dans l’informatique, a annoncé qu’elle lancerait en mars un chatbot alimenté par l’IA. Selon une source proche du dossier, ce chatbot sera intégré au service de recherche du site.

La mise sur le marché de ce chatbot représente un moment clé pour le secteur de l’IA. En effet, Baidu est une entreprise de grande envergure qui a le potentiel de transformer une variété de domaines.

Le groupe Baidu a dépensé des sommes considérables pour développer son IA appelée Ernie. L’entreprise prévoit d’utiliser ce système comme base pour sa nouvelle IA rivale de ChatGPT. Outre le fait que des entreprises chinoises développent déjà des outils similaires, l’implication de Baidu est considérée comme un élément essentiel au développement du secteur dans son ensemble.

Baidu : les raisons de cette initiative face à ChatGPT

Baidu a choisi de développer son propre chatbot doté d’IA pour s’assurer une place de leader dans un secteur en croissance. La taille de Baidu et son investissement dans le système Ernie positionnent déjà l’entreprise parmi les acteurs influente du marché. Le géant chinois compte jouer un rôle important dans un secteur qui peut potentiellement transformer de nombreuses industries.

En intégrant son nouveau chatbot aux services de recherche principaux de Baidu, l’entreprise espère améliorer les interactions avec les utilisateurs en leur offrant des réponses plus rapides et plus précises. De plus, en lançant son propre chatbot, Baidu peut se différencier des entreprises chinoises qui travaillent sur des outils similaires. Pour l’entreprise, le développement de son propre chatbot est un choix stratégique dans sa quête pour devenir un leader dans l’IA.

ChatGPT est-elle une menace pour les moteurs de recherche ?

Le chatbot d’OpenAI pourrait effectivement représenter une menace pour les moteurs de recherche. Cela s’explique par sa capacité à fournir des réponses rapides et précises à des questions complèxe. En effet, l’IA utilise une grande quantité de connaissances acquises au cours de son entraînement.

Les utilisateurs peuvent se tourner vers ChatGPT pour trouver des réponses à leurs questions plutôt que de recourir aux moteurs de recherche traditionnels comme Baidu. De plus, ChatGPT peut également être utilisé pour compléter des tâches complexes telles que la génération de rapports. Une telle fonctionnalité peut potentiellement remplacer les outils en ligne actuels utilisés pour ces tâches.

Toutefois, ChatGPT est à l’origine un outil conçu pour aider les utilisateurs et non pour remplacer les moteurs de recherche. Ces derniers peuvent donc continuer à jouer un rôle important dans la recherche d’informations en ligne.