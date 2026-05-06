Motorola Razr Fold : un rival sérieux pour le Galaxy Z Fold et l’iPhone Fold ?

Le marché des smartphones pliables s’apprête à accueillir un nouvel acteur ambitieux. Le Motorola Razr Fold. Présenté une première fois au CES 2026, il vient directement concurrencer les modèles comme le Galaxy Z Fold 7. Alors, allons voir ce qu’il vaut.

Pour info, ce smartphone au format livre sera disponible en précommande à partir du 14 mai. Quant à sa commercialisation, elle débute le 21 mai aux États-Unis, à 1 899,99 dollars. Au Royaume-Uni, les réservations sont déjà ouvertes avec un tarif promotionnel affiché à 1 579,99 livres.

Les caractéristiques du Motorola Razr Fold

L’écran constitue l’un des points forts du Razr Fold. Il propose une dalle interne de 8,1 pouces avec une luminosité maximale nettement plus élevée que celle du Fold 7.

Cette caractéristique améliore la lisibilité en plein soleil et le rendu des contenus HDR. L’écran externe est également fluide, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

En ce qui concerne le design, le Motorola Razr Fold est plus massif que le Galaxy Z Fold 7 avec 243 grammes et une épaisseur de 10,04 mm une fois plié. Le smartphone pliable de Samsung, pour info, pèse 215 grammes et mesure 8,9 mm.

Côté performance, les deux appareils se situent à un niveau comparable pour un usage quotidien. Le Razr Fold embarque une puce Snapdragon 8 Gen 5, plus récente, tandis que le Fold 7 utilise un Snapdragon 8 Elite mieux optimisé.

Les écarts apparaissent surtout sur des usages intensifs comme le jeu ou le montage vidéo. Quant à la configuration de mémoire, elle joue en faveur de Motorola.

Le Razr Fold propose directement 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, sans variante. Chez Samsung, ces capacités ne sont disponibles que sur les modèles les plus chers.

Photo de qualité et autonomie au rendez-vous

Sur le plan logiciel, Motorola Razr Fold fonctionne sous Android 16 et bénéficie de sept années de mises à jour. Il adopte une interface plus épurée, proche de l’expérience Android stock, avec des fonctionnalités multitâches et des outils liés à l’IA.

Question du stylet, Motorola en propose en option. Celui-ci prend en charge plusieurs niveaux de pression et fonctionne sur les deux écrans.

Côté photo, Razr Fold propose un système triple capteur de 50 mégapixels. Cela le différencie de Galaxy Z Fold 7 qui mise sur un capteur principal de 200 mégapixels. L’approche de Motorola met en avant une meilleure polyvalence. Notamment sur le zoom et l’ultra grand-angle.

Les caméras frontales offrent également une résolution plus élevée. En vidéo, le Razr Fold se démarque avec la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde.

Concernant l’autonomie, le smartphone intègre une batterie de 6 000 mAh. Il propose aussi une recharge plus rapide, en filaire comme en sans fil. Ce, même si certaines performances nécessitent des accessoires spécifiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.