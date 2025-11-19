Anthropic booste Claude grâce à un accord majeur avec Microsoft et NVIDIA

Les alliances se multiplient dans l’IA, mais celle-ci ressemble à un pacte XXL. Microsoft, NVIDIA et Anthropic réunissent leur puissance pour donner un sérieux coup d’accélérateur à Claude. Et visiblement, chacun y trouve son compte.

Le trio a annoncé mardi leur accord. Apparemment, Anthropic s’apprête à injecter son modèle sur Azure. NVIDIA, lui, met son expertise au service de nouvelles optimisations. Quant à Microsoft, il étend l’accès à Claude dans tout son écosystème.

Un trio infernal !

Anthropic déploiera les versions récentes de Claude sur Microsoft Azure grâce aux technologies NVIDIA. L’entreprise prévoit 30 milliards de dollars de capacité de calcul Azure, avec une option qui grimpe jusqu’à 1 gigawatt..

NVIDIA et Anthropic, de leur côté, travaillent ensemble sur la conception et l’ingénierie des modèles Claude. L’idée est d’améliorer les performances et l’efficacité du système tout en réduisant les coûts liés à son usage.

Les futures architectures de NVIDIA seront adaptées aux besoins d’Anthropic, avec un premier palier allant jusqu’à 1 gigawatt sur les systèmes Grace Blackwell et Vera Rubin.

Microsoft et Anthropic consolident leur relation pour étendre l’accès à Claude dans Azure AI Foundry. Les entreprises pourront utiliser Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 et Claude Haiku 4.5. Claude devient alors le seul modèle de langage disponible sur les trois grands services cloud, une place assez rare dans le secteur.

Microsoft intégrera Claude dans toute sa gamme Copilot, y compris GitHub Copilot et Copilot Studio. Côté finances, NVIDIA prévoit jusqu’à 10 milliards de dollars pour Anthropic, et Microsoft ira jusqu’à 5 milliards.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.