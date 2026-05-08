Vidéo : deux robots de Figure AI coopèrent seuls pour nettoyer une chambre

Voir des humanoïdes passer l’aspirateur ou ranger une pièce n’impressionne presque plus personne. Mais la vraie nouveauté avec les robots de Figure AI, c’est leur capacité à collaborer entre eux de manière autonome. Oui, c’est un cap plus important qu’il n’y paraît.

Faire marcher un robot humanoïde est déjà compliqué. Lui apprendre à manipuler des objets fragiles l’est encore plus. Mais faire coopérer deux robots dans une même pièce, autour d’une tâche commune, relève d’un tout autre niveau. C’est précisément ce que Figure AI cherche à montrer avec ses F.03. Ces humanoïdes sont en mesure de nettoyer une chambre et de refaire un lit ensemble de manière entièrement autonome.

Ces robots de Figure AI apprennent à travailler en duo

La démonstration repose sur Helix-02, le système d’IA développé par Figure AI pour piloter ses humanoïdes. Cette fois, la société ne montre pas simplement un robot capable d’exécuter une suite d’actions prédéfinies. L’objectif est plus ambitieux. Elle veut faire coopérer deux machines dans un environnement dynamique, sans chef d’orchestre central. Voyez plutôt par vous-même dans la vidéo.

Selon Figure AI, les deux robots analysent la scène grâce à leurs propres caméras. Ils interprètent aussi les intentions de l’autre uniquement via les mouvements observés. En réalité, ils ne discutent pas directement entre eux. Ils réagissent comme deux humains qui tentent de tendre une housse de couette sans se marcher dessus.

We taught two F.03 robots to clean a room and make a bed in under 2 minutes – fully autonomous. pic.twitter.com/WQKGATD9cG — Figure (@Figure_robot) May 8, 2026

La vidéo montre plusieurs actions assez impressionnantes. Les robots ouvrent une porte, déplacent une chaise de bureau. Ils rangent un casque audio ou encore ferment un livre. Mais le moment le plus marquant reste la confection du lit. Les deux humanoïdes saisissent la couette ensemble, la déplient puis la lissent de manière synchronisée.

Ce détail peut sembler anodin. Pourtant, manipuler un objet souple comme une couverture représente un casse-tête pour la robotique. Contrairement à une boîte ou un outil rigide, un tissu change constamment de forme. Chaque mouvement modifie donc la position de l’objet et oblige les robots de Figure AI à recalculer leurs actions en temps réel.

Une prouesse technique mais encore très contrôlée

Figure AI présente cette démonstration comme une étape importante vers des humanoïdes apte à évoluer dans des environnements humains réels. Et sur le plan technique, le résultat attire l’attention.

L’entreprise affirme qu’il s’agit d’une première dans le secteur. Un unique réseau neuronal contrôlerait plusieurs robots humanoïdes capables de coopérer sur une tâche complexe. Le système combine perception visuelle, locomotion et manipulation fine dans une seule architecture d’IA.

Reste qu’il faut aussi garder un peu de recul. Comme souvent dans ce type de vidéo, tout se déroule dans un environnement maîtrisé. La pièce est rangée avant l’exercice. Les objets sont placés de manière optimale. Et aucun humain ne vient perturber les robots pendant l’opération. On est donc encore loin d’un appartement réel avec un câble qui traîne, un chat qui passe ou une pile de vêtements à moitié propres sur une chaise.

Cela n’enlève pourtant pas l’intérêt de la démonstration. Les progrès des robots humanoïdes deviennent de plus en plus visibles, notamment chez Figure AI.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.