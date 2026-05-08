Panne chez Claude AI : impossible de joindre des fichiers

Une énième fois, Claude rencontre une panne qui complique sérieusement la vie de ses utilisateurs. Plusieurs personnes signalent l’impossibilité de joindre des fichiers, des images ou des documents dans leurs discussions avec l’IA.

Il y a les IA qui promettent de révolutionner le travail. Et puis il y a les jours où elles refusent simplement d’ouvrir un PDF. Ce jeudi, une nouvelle panne touche Claude AI et perturbe sérieusement l’envoi de fichiers pour de nombreux utilisateurs. Depuis environ 15h41 en France, les signalements se multiplient autour d’un même problème. Il est impossible de téléverser des documents, des images ou des pièces jointes dans les conversations. Ce n’est pas exactement le genre d’expérience fluide et intelligente vendue par les plateformes d’IA.

Que s’est-il réellement passé ?

Selon les premiers retours d’utilisateurs, le problème a commencé peu avant 16 heures. Très vite, les messages se sont accumulés sur les réseaux sociaux et les espaces de discussion dédiés à l’IA. Beaucoup évoquent des erreurs au moment du chargement de fichiers dans Claude AI.

Le plus intriguant ? Le bug semble concerner plusieurs environnements à la fois comme la version web, l’application desktop et mobile. Les utilisateurs touchés parlent aussi bien de connexions Wi-Fi que cellulaires, ce qui laisse penser à une panne plus globale qu’un simple souci localisé.

claude has become very stupid since the last few hours, anyone else facing the same issue?



also, for some reason I'm no longer able to upload anything in chats – been getting errors — 𝕜ꪖ𝕣ꪮડꫝⅈ (@0xKaroshi) May 8, 2026

Dans les faits, plusieurs fonctionnalités deviennent presque inutilisables. Impossible, par exemple, d’envoyer un document PDF à analyser, une image à commenter ou encore un fichier de travail dans une conversation. Certains signalent même des difficultés d’accès aux projets Claude Design, tandis que d’autres évoquent des problèmes de connexion dans certaines régions.

Claude is still failing to attach any file.



Anyway, more fresh design CSS templates on the way to TemplateMo website! pic.twitter.com/YIaJFAMSjl — minthu (@minthu) May 8, 2026

Aucune explication pour le moment

Cette panne de Claude AI est loin d’être anodine. Et pour cause, de nombreux utilisateurs dépendent de l’outil au quotidien. Aujourd’hui, l’assistant d’Anthropic ne sert plus seulement à répondre à quelques questions anecdotiques ou à générer du texte pour le plaisir.

Beaucoup l’utilisent comme véritable copilote de travail pour résumer des rapports ou analyser des contrats. L’IA est aussi là pour décortiquer des tableaux ou corriger des présentations. Quand une panne de Claude empêche soudainement l’envoi de pièces jointes, c’est donc toute une partie de ces usages qui se retrouve bloquée.

Pour l’instant, aucune heure précise de retour à la normale n’a été communiquée. Selon les premiers signalements, l’incident aurait duré au moins une heure, même si certains utilisateurs affirment avoir retrouvé progressivement certaines fonctionnalités. D’autres, en revanche, continuent de faire face à des messages d’erreur au moment du téléversement.

Et surtout, Claude AI n’a toujours pas fourni d’explication détaillée sur l’origine de cette panne. Un silence qui risque d’agacer les utilisateurs les plus dépendants du service.

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