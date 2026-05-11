Anthropic pourrait lever des fonds sur une valorisation record de 1000 milliards $

Anthropic pourrait bientôt viser une valorisation proche des 1 000 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds. Un niveau inédit pour une entreprise privée spécialisée dans l’IA, qui le placerait devant OpenAI dans la nouvelle hiérarchie du secteur.

Anthropic prépare une opération financière hors norme. D’après le Financial Times, la startup envisagerait de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars dès cet été. C’est pour renforcer ses capacités informatiques et soutenir le développement de ses futurs modèles IA. Cette levée de fonds pourrait propulser la valorisation d’Anthropic vers les 1 000 milliards de dollars. Avec la croissance rapide de son chatbot Claude et soutenue par Amazon et Google, Anthropic est l’un des acteurs les plus importants de l’IA générative.

Pourquoi Anthropic investit des milliards dans la puissance de calcul ?

Soutenue par Amazon et Google, Anthropic multiplie depuis plusieurs mois les investissements pour renforcer ses capacités informatiques. L’entreprise cherche avant tout à sécuriser l’accès aux ressources nécessaires à l’entraînement de ses futurs modèles d’IA avancés.

Anthropic is reportedly weighing a new funding round that would value the company at nearly $1 trillion, driven by an unprecedented surge in revenue and enterprise adoption.



The company’s Annual Recurring Revenue (ARR) skyrocketed from $1B in January 2025 to $30B by April 2026,… https://t.co/5tZ6Q2NpLw pic.twitter.com/5mkPEtfgcl — Wes Roth (@WesRoth) May 9, 2026

Selon Reuters, cette nouvelle levée de fonds servirait à financer l’expansion de son infrastructure cloud et de ses capacités de calcul. Puisque développer des modèles génératifs performants coûte des dizaines de milliards de dollars. L’entraînement d’un modèle avancé nécessite des centres de données géants et des milliers de GPU spécialisés. Sans oublier une très grande consommation énergétique.

Anthropic tente ainsi d’éviter les tensions d’approvisionnement qui touchent déjà l’ensemble du marché de l’IA. L’entreprise aurait notamment signé plusieurs accords stratégiques avec Amazon Web Services, Google et Broadcom afin de sécuriser l’accès aux puces et aux infrastructures . Ceux qui sont nécessaires au lancement de son futur modèle Mythos.

Claude gagne du terrain face à OpenAI en entreprise

Le chatbot Claude continue de progresser rapidement dans le monde professionnel. Surtout auprès des développeurs et des équipes techniques. Claude Code séduit les entreprises qui cherchent des assistants capables d’automatiser certaines tâches. Que ce soit de programmation, de documentation ou d’analyse. Anthropic profite également d’un positionnement plus fiable et plus sécurisé pour les usages B2B.

Mais la startup ne cible plus uniquement les profils techniques. Ses assistants conversationnels commencent aussi à convaincre des utilisateurs métiers moins spécialisés. Ce qui élargit fortement son potentiel de croissance.

Selon les informations relayées par plusieurs médias américains, Anthropic pourrait prochainement dépasser les 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Cette progression rapide pousse désormais les investisseurs à considérer l’IA comme une infrastructure mondiale stratégique. Au même titre qu’Internet ou le cloud computing. Cette dynamique explique donc l’intérêt croissant de fonds comme Lightspeed Venture Partners ou General Catalyst pour le dossier Anthropic.

Anthropic pourrait dépasser OpenAI avec une valorisation record

L’hypothèse d’une valorisation proche des 1 000 milliards de dollars marque un changement d’échelle pour le secteur technologique privé. Jusqu’ici, OpenAI était l’acteur intouchable de l’IA générative. Mais maintenant, Anthropic semble capable de rivaliser directement grâce à son accélération technologique et à ses partenariats industriels.

Anthropic is weighing a raise of up to $50B at ~$900B pre-money, pushing valuation near $1T. Annualized revenue is expected to cross $45B, up from $9B last year. – FT pic.twitter.com/ZZESF0HKdm May 8, 2026

Cette montée en puissance révèle surtout que le marché se concentre vite autour de quelques acteurs capables de financer des infrastructures gigantesques. L’IA moderne exige désormais des investissements comparables à ceux des télécommunications ou du cloud hyperscale.

Pour les investisseurs, ce n’est plus question de simple spéculation financière. Les groupes qui peuvent contrôler les meilleurs modèles d’IA pourraient aussi contrôler une partie essentielle des futurs services numériques. Comme les assistants professionnels, l’automatisation logicielle, la recherche, la cybersécurité ou encore la productivité d’entreprise.

La domination de l’IA inquiète de plus en plus Washington

Toutefois, cette croissance attire l’attention des autorités américaines. Anthropic a récemment été confrontée à des inquiétudes réglementaires liées à la sécurité des chaînes d’approvisionnement stratégiques aux États-Unis. Même si la justice américaine a ensuite bloqué certaines mesures, cet épisode confirme que l’IA devient aussi un sujet géopolitique important.

Désormais, Washington surveille de près les entreprises qui maîtrisent des modèles avancés ou des infrastructures critiques. Plus les valorisations augmentent, plus les gouvernements craignent une concentration excessive du pouvoir technologique entre les mains de quelques groupes privés.

Anthropic avance donc sur une ligne étroite. L’entreprise doit convaincre les investisseurs, sécuriser ses infrastructures et rassurer les autorités. Cela montre que la prochaine phase de l’IA se jouera aussi sur la maîtrise des capitaux, des infrastructures et de l’influence politique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.