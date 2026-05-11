Hantavirus : la nouvelle plan-démie ? Toutes les théories du complot expliquées

Entre coïncidences troublantes et réalité scientifique, la frontière est parfois mince. Face à l’emballement mondial autour du virus Andes, retour sur les cinq grandes théories qui agitent le web, pour vous permettre de forger votre propre opinion.

Mai 2026. Le scénario a un inquiétant goût de déjà-vu. À bord du navire d’expédition MV Hondius, parti d’Argentine début avril, un cluster de détresses respiratoires sévères s’est déclaré. Bilan provisoire : huit cas, trois décès, et un navire dérouté vers les Canaries.

Immédiatement, la toile s’est enflammée. Le spectre des années COVID planant encore sur toutes les mémoires, l’expression « nouvelle plan-démie » a ressurgi. Face à un événement si soudain, l’opinion publique s’interroge : coïncidence malheureuse ou mécanique orchestrée ?

Voici un tour d’horizon des grandes théories qui circulent actuellement, mises en perspective avec les éléments factuels avancés par la communauté scientifique. À vous de juger.

Le point de départ : Ce que l’on sait de la situation

Pour poser le débat, il faut d’abord s’accorder sur les données confirmées au 11 mai 2026 :

Le virus : Le coupable identifié est le virus Andes, une souche spécifique de Hantavirus.

Le coupable identifié est le virus Andes, une souche spécifique de Hantavirus. Sa particularité : C’est la seule variante connue pour permettre une transmission d’humain à humain (bien que cela nécessite des contacts étroits et prolongés).

C’est la seule variante connue pour permettre une transmission d’humain à humain (bien que cela nécessite des contacts étroits et prolongés). Le mode de contamination : L’infection initiale se fait généralement par l’inhalation de particules issues d’excréments de rongeurs, une population actuellement en forte hausse en Amérique du Sud sous l’effet du changement climatique.

Face à ce tableau, cinq grandes grilles de lecture s’affrontent aujourd’hui.

La prédiction troublante de 2022

2023: Corona ended

2026: Hantavirus — soothsayer (@iamasoothsayer) June 11, 2022

Le hasard existe-t-il quand il est si précis ? En juin 2022, un compte Twitter/X (@iamasoothsayer) publiait un message laconique : « 2023 : Corona ended. 2026 : Hantavirus ». Ressorti des archives, ce message est perçu par beaucoup comme une fuite, la preuve irréfutable qu’un « script » était écrit à l’avance.

Face à cette trouvaille virale, les analystes évoquent plutôt un classique « biais de sélection ». Sur les millions de prédictions apocalyptiques lancées chaque année sur les réseaux sociaux, il est statistiquement inévitable que l’une d’entre elles finisse par résonner parfaitement avec l’actualité.

De plus, le compte en question, qui se revendiquait de l’astrologie, n’a jamais pu être relié à la moindre organisation gouvernementale ou secrète.

La fuite de laboratoire et le gain de fonction

Le timing de l’épidémie interroge légitimement. Alors que l’OMS négocie son très débattu traité pandémique, un cluster éclate avec, précisément, la seule souche de Hantavirus transmissible entre humains.

Pour certains, cette capacité de transmission interhumaine aurait pu être amplifiée en laboratoire (la fameuse recherche de « gain de fonction ») avant une fuite accidentelle ou intentionnelle.

Les virologues rappellent cependant que le virus Andes est endémique et circule naturellement en Amérique du Sud depuis des décennies. À ce stade, les séquençages génomiques rendus publics ne montrent aucune trace de manipulation humaine.

Le scénario privilégié par la science reste l’infection classique : des passagers exposés à des nids de rongeurs en Argentine juste avant d’embarquer pour leur croisière. Après le pangolin du Covid, on tient le nouveau coupable idéal !

Le grand plan mondialiste (Great Reset 2.0)

La gestion du COVID a laissé des traces profondes. Nombreux sont ceux qui voient dans l’épisode du Hondius le prélude à un nouveau tour de vis global orchestré par les élites (WEF, OMS, fondations privées…) : retour des confinements, passeports sanitaires et surveillance accrue de la population.

Si l’idée d’une machination mondiale trouve un écho puissant, elle se heurte à la réalité logistique de notre monde : un tel niveau de coordination exigerait le silence complice de milliers d’acteurs de la santé et de nations farouchement rivales (Chine, USA, Europe).

Par ailleurs, l’OMS, le CDC et l’ECDC qualifient pour l’instant le risque pour le grand public d’« extrêmement faible », ce qui va à l’encontre d’une volonté de préparer immédiatement les esprits à de nouvelles restrictions massives.

#HantaHoax : la diversion médiatique

HANTAVIRUS = COVID 2.0 🐀



They really thought we wouldn’t notice the same movie again…

Same PPE, same ambulances, same private jet, same panic.

The Parrot already told us how this ends 😂

Wake up sheeple, new rat… same playbook. #PlandemicReloaded #HantaHoax… https://t.co/VL2N5BrJwP pic.twitter.com/QxvqCrk93D — Jasper Truth 🇺🇸 🇨🇦 (@Jasper_Truth) May 6, 2026

Selon le narratif du #HantaHoax, la crise serait purement et simplement montée en épingle par les médias et les gouvernements. L’objectif ? Détourner l’attention du public de problèmes économiques profonds ou justifier de futures lois d’exception en générant un climat de terreur.

Pourtant, s’il est indéniable que les réseaux sociaux créent un effet loupe anxiogène, la réalité clinique du cluster ne fait aucun doute.

Les tests PCR, les séquençages indépendants et les équipes médicales sur le terrain confirment qu’une urgence sanitaire bien réelle, avec son lot de souffrances et de décès tragiques, frappe les passagers confinés sur ce navire.

L’ombre de Big Pharma

🚨ALERT: Here is the official HANTAVIRUS PATENT! 🦠📄



The Hantavirus vaccine is ready for distribution since April 2025. 💉 pic.twitter.com/eJhHNvjFb0 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) May 8, 2026

Créer le problème pour vendre la solution. C’est l’idée selon laquelle des laboratoires comme Pfizer ou Moderna auraient déjà des brevets ou des recherches très avancées sur des vaccins ARN contre le Hantavirus. L’événement servirait donc à lancer un nouveau marché ultra-lucratif sur le dos de la peur mondiale.

Dans les faits, la recherche sur les vaccins contre les Hantavirus existe depuis des années, un processus de surveillance tout à fait standard pour la plupart des zoonoses connues. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucune campagne de vaccination mondiale n’est en préparation ou même annoncée.

La prise en charge médicale des patients du Hondius se limite aujourd’hui à des traitements de soutien respiratoire hospitaliers, sans solution miracle prête à être commercialisée à grande échelle.

Coïncidence ou manigance ?

Sommes-nous face au brouillon d’une nouvelle crise mondiale orchestrée, ou face à un drame local amplifié par le prisme déformant du post-COVID ?

D’un côté, les coïncidences temporelles et la méfiance (désormais structurelle) envers les institutions nourrissent des théories qui posent des questions légitimes sur la gouvernance mondiale de la santé.

De l’autre, la communauté scientifique et les données de terrain dessinent une réalité beaucoup plus prosaïque : une infection rare, rendue possible par des conditions climatiques favorisant la prolifération des rongeurs, et dramatiquement accélérée par le huis clos d’un bateau.

Dans une situation qui évolue d’heure en heure, la meilleure boussole reste de croiser les sources (OMS, agences de santé, presse indépendante) et de garder un esprit critique affûté. Le dossier est sur la table, c’est à vous d’en tirer vos propres conclusions !

Continuez à suivre LeBigData.fr pour entendre le son de cloche que vous ne risquez pas d’entendre chez les médias subventionnés…

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