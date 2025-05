Material 3 Expressive : Google dévoile le nouveau langage de design Android ! 

Plus intuitive et personnalisable, Material 3 Expressive est le nouveau langage de design d’Android, succédant à Material You.

Le mardi 13 mai, Google a dévoilé Material 3 Expressive, lors de l’Android Show, en prélude à la conférence Google I/O 2025. Ce nouveau langage de conception pour Android mise sur des animations fluides, une personnalisation avancée et des notifications en temps réel. Il introduit une interface plus intuitive, visuellement expressive et émotionnellement engageante.

Un design centré sur l’émotion

Material 3 Expressive se distingue par ses animations dynamiques, conçues pour offrir une sensation de fluidité et de réactivité. Lorsque vous ajustez le volume, par exemple, des transitions visuelles subtiles s’accompagnent d’un retour haptique.

Ces animations, associées à un flou d’arrière-plan délicat, créent une impression de profondeur. Ce design cherche à insuffler de l’émotion dans chaque interaction, souligne Mindy Brooks, la vice-présidente des produits et de l’expérience utilisateur pour Android. Cet ajout rend les appareils non seulement plus fonctionnels, mais aussi plus plaisants à utiliser.

La personnalisation reste un pilier clé. Material 3 Expressive propose des thèmes de couleurs dynamiques améliorés et une typographie plus expressive.

En plus, ces ajustements s’étendent de manière cohérente à toutes les applications Google, comme Gmail ou Google Photos. Les paramètres rapides gagnent aussi en flexibilité et le système permet l’ajout des actions favorites, comme activer Ne pas déranger.

Mises à jour en direct

« Mes mises à jour en direct » se démarque particulièrement parmi les nouveautés de Material 3 Expressive. Comparable aux activités en direct d’iOS, cette fonction affiche des notifications pratiques et discrètes.

En effet, cet outil permet de suivre en temps réel des services, comme une commande Uber Eats, directement depuis l’écran de verrouillage ou le centre de notifications. Google prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres applications de livraison et de navigation d’ici la fin de l’année.

À priori, le déploiement de Material 3 Expressive débutera avec les appareils Pixel sous Android 16 et Wear OS 6. Sur les montres Pixel Watch, le langage de design s’adapte aux écrans circulaires.

Les animations épousent la forme du cadran. Une grille polaire optimise l’espace pour des boutons plus faciles à utiliser.

Les tuiles retravaillées offrent un accès immédiat à des actions clés, comme envoyer un message ou lancer un entraînement. Les nouveaux thèmes s’étendent également aux cadrans, renforçant la cohérence visuelle.

