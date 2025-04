Votre téléphone Android va redémarrer tout seul tous les 3 jours

Ne soyez pas surpris si votre Android redémarre automatiquement après trois jours d’inactivité.

Votre appareil Android s’éteint et redémarre sans raison apparente ? Google déploie une fonctionnalité qui force un redémarrage après trois jours. Cette mise à jour discrète renforce la protection contre les accès non autorisés.

Votre Android redémarre pour protéger vos données

Depuis avril 2025, une mise à jour des Google Play Services redémarre automatiquement un Android verrouillé pendant 72 heures consécutives. Ce cycle d’extinction et de rallumage ne supprime aucune donnée.

L’appareil Android redémarre sans intervention du propriétaire. Ce mise à jour vise à protéger les informations sensibles.

En redémarrant, l’appareil entre en mode Before First Unlock (BFU). Dans cet état, les données restent ainsi chiffrées.

Les méthodes biométriques, comme les empreintes ou la reconnaissance faciale, restent inactives en mode BFU. Seul un code, un PIN ou un schéma suffisent pour les déverrouiller.

Cette mesure limite les tentatives d’accès par des outils comme ceux de Cellebrite. La configuration complique aussi l’accès aux données par des logiciels d’extraction.

Une fois déverrouillé, l’appareil passe en mode After First Unlock, où les données deviennent moins protégées. Google applique cette mésure uniquement aux smartphones et tablettes Android certifiés. En revanche, les montres ou les télés sous Android échappent à cette règle.

Une inspiration venue d’Apple et des experts

Google s’aligne sur des pratiques déjà adoptées ailleurs. En effet, Apple a introduit une fonctionnalité similaire dans iOS 18 en 2024, avec un redémarrage après trois à sept jours d’inactivité.

Des systèmes alternatifs comme GrapheneOS proposent également des redémarrages automatiques depuis des années, avec des délais personnalisables.

Les experts en cybersécurité, notamment la NSA, conseillent de redémarrer les appareils pour éliminer les malwares temporaires. Ces logiciels, souvent logés dans la mémoire volatile, disparaissent quand vous redémarrez votre Android.

Il convient de noter que la nouvelle mise à jour s’active sans option pour la désactiver. Les utilisateurs ne reçoivent aucune notification spécifique à ce sujet.

Cette option de redémarrage automatique concerne les Android version 25.14 ou ultérieure. Pour vérifier la mise à jour, n’hésitez pas à consulter Google Play Services dans les paramètres, sous Sécurité et confidentialité.

