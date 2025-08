iPhone : un nouvel écran qui va humilier les smartphones Samsung ?

Vous pensez avoir atteint le sommet de l’expérience visuelle avec les smartphones Samsung ? Attendez de voir ce que réserve le nouvel écran de l’iPhone.

Les écrans de dernière génération des smartphones Samsung sont réputés pour être parmi les meilleurs du marché. Et ce n’est pas étonnant. Ils reposent sur la technologie AMOLED qui offre luminosité éblouissante, couleurs éclatantes et contraste infini. Bref, tout ce qu’on peut attendre d’un écran haut de gamme. Mais à en croire certaines rumeurs, ce n’est peut-être que le début. Car Apple préparerait pour ses iPhone un nouvel écran qui pourrait bien dépasser tout ça.

Nouvel écran d’iPhone : encore plus prometteur

D’après le site tech coréen The Elec, Apple pourrait intégrer la technologie d’écran OLED en tandem dans ses futurs iPhone. C’est la même qu’on trouve déjà sur les iPad Pro M4. Et si vous avez eu l’occasion de tester cet écran, vous savez à quel point l’expérience visuelle est bluffante. On parle de vraie qualité haut de gamme.

Non seulement cette technologie booste la luminosité. Mais en plus, elle promet une efficacité énergétique et une durée de vie de l’écran. Bien mieux que les écrans OLED actuels des iPhone. Comment est-ce possible ? En superposant deux couches de phosphore organique RVB. En gros, c’est comme avoir deux panneaux OLED empilés, mais plus fins et plus efficaces.

Toutefois, le géant de Cupertino pourrait choisir une version simplifiée de la technologie tandem. Seuls les sous-pixels bleus seraient doublés. Cela réduirait sans doute les coûts et faciliterait la fabrication. Mais pas de panique. L’écran des futurs iPhone garderait ses avantages. Il serait plus lumineux, plus économe en énergie.

Pour quand ?

Pour l’instant, Apple n’a pas encore commencé le développement des écrans OLED en tandem pour ses iPhone. Selon les rumeurs, cette technologie pourrait débarquer en 2028, peut-être avec l’iPhone 20.

Par ailleurs, la marque à la pomme croquée en discute déjà avec LG Display et Samsung Display. Pourtant, aucun accord n’est encore signé. En plus, The Elec rapporte qu’Apple veut s’allier à d’autres partenaires comme BOE. L’idée est de diversifier ses fournisseurs.

Sachez que Samsung développe ces écrans pour l’automobile. Apple pourrait donc être le premier à les utiliser dans un smartphone grand public. Mais est-ce que Samsung et les autres resteront les bras croisés ? Rien n’est moins sûr. La bataille des écrans ne fait que commencer.

