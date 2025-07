iPhone Fold pliable : lancement avec l’iPhone 18… au prix d’un MacBook Pro ?

L’iPhone se plie et votre portefeuille aussi. L’iPhone Fold pourrait débarquer avec l’iPhone 18, mais à un prix qui risque de faire grincer des dents.

Vous trouvez que la dernière version d’iPhone coûte déjà une fortune ? Attendez de découvrir le tarif du tout premier smartphone pliable d’Apple. Ce nouveau bijou technologique ne sera clairement pas accessible à tous. Avec l’iPhone Fold, préparez-vous à un prix qui ne laissera personne indifférent.

iPhone Fold pliable : un prix qui n’est pas donné

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone pliable promettrait monts et merveilles en termes de performances. Son design, lui, serait particulièrement soigné, et les fonctionnalités innovantes au rendez-vous. Et qu’en serait-il du prix ?

Samik Chatterjee, un analyste de JP Morgan, a récemment partagé des informations. Dans une note à ses clients, il a dévoilé le prix probable de l’iPhone Fold pliable. Selon lui, Apple vise un tarif de 1 999 dollars. Un montant inférieur aux premières estimations, qui allaient jusqu’à 2 500 dollars.

Pourtant, cela en ferait tout de même l’iPhone le plus cher jamais lancé. En effet, l’iPhone 16 Pro Max, la dernière version, coûte environ 1 119 dollars. Et c’est même plus que le prix d’un MacBook Pro d’entrée de gamme, généralement vendu autour de 1 599 dollars.

Mais alors, est-ce vraiment le smartphone pliable le plus cher du marché ? Pour vous rassurer un peu, sachez que non, pas tout à fait. Le prix de l’iPhone Fold ne s’écarte finalement pas tant des modèles pliables les plus premium proposés par la concurrence. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 7 démarre lui aussi à 1 999 dollars

Pourquoi ce tarif ?

Le prix élevé du futur iPhone Fold pourrait s’expliquer, d’abord, par son format pliable. Non, ce n’est pas juste parce que c’est la tendance. Mais concevoir un écran qui se plie requiert des investissements massifs en R&D. Cela nécessite aussi des matériaux spécifiques ainsi qu’une fabrication bien plus complexe qu’un smartphone classique.

En plus, selon Chatterjee, ce modèle présenterait un atout de taille. Son écran ne se froisserait pas. En clair, il resterait parfaitement lisse, même après de nombreuses pliures. Une prouesse technologique que Samsung chercherait aussi à atteindre avec son propre modèle prévu en 2026.

Et bien sûr, il y a l’effet Apple. La marque mise depuis toujours sur l’image du luxe technologique. Un produit cher, c’est pour certains un gage de qualité et de prestige. Apple le sait très bien.

Alors, vous êtes prêt à casser votre tirelire pour ce smartphone ? La bonne nouvelle est que vous avez encore le temps de mettre de côté. Car si tout se passe comme prévu, l’iPhone pliable serait lancé en septembre 2026, en même temps que l’iPhone 18.

