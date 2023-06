Elon Musk vs Mark Zuckerberg : les milliardaires vont se battre et les paris sont ouverts

Dans l’arène de l’innovation, une confrontation épique est sur le point de se dérouler : Elon Musk contre Mark Zuckerberg.

Alors que leur rivalité a toujours été présente en coulisses, elle prend désormais une tournure publique. Par ailleurs, cela suscite l’excitation et l’intérêt du monde entier. Elon Musk, entrepreneur visionnaire et génie de l’innovation, est connu pour ses audacieuses initiatives dans le domaine des véhicules électriques. Par ailleurs, les enjeux sont élevés et les observateurs se préparent à un duel mémorable entre ces titans de l’industrie.

Musk, le dirigeant de Tesla et détenteur de Twitter, a gazouillé mardi qu’il était « prêt à relever le défi dans une arène ». Suite à la divulgation d’informations suggérant que Meta, la compagnie de Zuckerberg, avait l’intention de lancer une plateforme en ligne nommée Filaments pour rivaliser directement avec Twitter.

En réaction, Zuckerberg a exprimé sur Instagram mercredi : « Indiquez-moi l’endroit ». Cela fait référence aux mêmes mots prononcés par le champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov envers Conor McGregor en 2018. En outre, un représentant de Meta a ensuite déclaré que l’individu âgé de 39 ans était déterminé à défier Musk.

Jeudi, DraftKings a embrassé cette proposition en dévoilant les « chances prévues » pour une éventuelle confrontation entre les deux. Ils ont placé Zuckerberg en tant que favori.

Le bookmaker a établi les probabilités de mise à -160 en faveur de Zuckerberg et à +140 en faveur de Musk. Cela signifie qu’en investissant 160 dollars sur Zuckerberg, vous pourriez obtenir un bénéfice de 100 dollars. Par contre, une mise de 100 dollars sur Musk vous rapporterait un profit de 140 dollars.

Johnny Avello, le directeur des activités sportives et des événements chez DraftKings, a partagé son point de vue dans un article publié sur la plateforme en ligne.

Zuckerberg bénéficie d’une différence d’âge de 12 ans, il présente une condition physique exceptionnelle. De plus, il s’est adonné à la pratique de l’art martial brésilien du jiu-jitsu. Cependant, Elon Musk s’adonne également au taekwondo, au karaté, au judo et au jiu-jitsu, comme l’a fait remarquer M. Avello.

Bien que Zuckerberg puisse bénéficier de sa jeunesse, Musk, âgé de 51 ans, le surclasse nettement dans diverses catégories d’importance. De plus, il le dépasse également de six pouces en termes de stature, selon les renseignements du Guardian.

Malgré sa participation à son premier tournoi de jiu-jitsu brésilien le 6 mai, où il a brillamment remporté deux médailles face à un ingénieur employé par Uber, Zuckerberg a aussi été victime d’un étourdissement lors d’un affrontement avec lequel il s’est retrouvé piégé dans une prise de strangulation. Selon le New York Times, il est signalé que non seulement il a été assommé, mais il a également commencé à émettre des ronflements pendant l’étreinte.

Who would win an Elon Musk vs. Mark Zuckerberg cage fight?



Keep in mind that according to unofficial sources, Zuckerberg is 5-foot-7, 154 pounds while Musk is 6-foot-1, 180 pounds.



Personally I think it would be quite a sloppy fight with Zuckerberg ending up disqualifying… pic.twitter.com/PwYZGNDZIJ