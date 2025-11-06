Motley lève 1,5 M$ et accélère l’automatisation du reporting en entreprise

Collecter des chiffres, les vérifier, les reformater, puis les résumer dans un joli PowerPoint… Les équipes commerciales et financières connaissent la chanson. Mais Motley, une jeune pousse suisse, veut changer la mélodie. Elle lance une plateforme d’IA qui transforme les semaines de compilation manuelle en quelques minutes de génération automatisée.

La société suisse Motley a levé 1,5 million de dollars en pré-amorçage pour accélérer ce projet ambitieux. Ce tour de table a été mené par Seedcamp, avec la participation de Tiny VC, Kima Ventures, RTP Global, Founders AS et plusieurs business angels.

Grâce à ce financement, la start-up prévoit d’enrichir sa plateforme, d’ajouter de nouvelles intégrations et de renforcer ses efforts de commercialisation auprès de ses premiers clients.

D’où vient l’idée de lancer une telle plateforme ?

Motley a été fondée par Egor Kraev, ancien responsable de l’IA chez Wise, Artemy Belousov, ingénieur passé par Yandex, et Yann Ranchere, ex-directeur financier et associé chez Anthemis. Tous trois connaissent la fatigue du reporting traditionnel et veulent en simplifier chaque étape. Parmi les premiers partenaires figurent Gigs, Evalart et Impactpilot.

« Le reporting doit enrichir les discussions stratégiques, pas les compliquer », explique Yann Ranchere, PDG de Motley. Il rappelle que les équipes commerciales passent des milliards d’heures à compiler des données et créer des présentations. Monkey trouvait ainsi essentiel de réduire ces heures pour recentrer les entreprises sur l’impact.

Doù la nouvelle plateforme d’IA. Elle se connecte directement aux outils utilisés par les entreprises. CRM, bases de données, outils de BI et tableurs. Elle collecte automatiquement les informations, les organise et génère des documents partageables. En quelques minutes, elle accomplit ce qui prenait autrefois des semaines.

D’ailleurs, l’outil ne se limite pas à la génération de documents. Il conserve l’historique des données, détecte les tendances et analyse même le ton des informations. Il peut ensuite formuler des recommandations pour rendre les rapports plus utiles.

Cette plateforme est pensée pour les revues d’activité, les mises à jour clients et les rapports de performance. Elle aide les organisations à mieux collaborer et à transformer les données en actions concrètes.

