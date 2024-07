Mark Zuckerberg décrit le futur de l’IA, et c’est tout bonnement terrifiant

Un futur apocalyptique ? Un soulèvement des machines ? Ou autres ? Un des grands noms de l'IA, Mark Zuckerberg s'est récemment exprimé sur l'avenir de cette technologie. D'ici peu, le quotidien que vous connaissez ne sera plus le même.

Penser, innover, et créer des outils encore plus performants, plus autonomes. C'est le concept de base dans le domaine de la haute technologie. À l'heure actuelle, on a des IA capables de générer plusieurs contenus. Certains modèles arrivent même à imiter les œuvres humaines. Mais où est-ce que tout ça va nous mener ? Mark Zuckerberg a peut-être la réponse, avec ses récentes déclarations sur l'IA.

L'IA sera le centre des réseaux sociaux, tel est la déclaration de Zuckerberg

Siggraph 2024, un échange entre Mark Zuckerberg et Jensen Huang concernant l'IA. Ces deux spécialistes ont exprimé leur point de vue sur la technologie actuelle. Pour le boss de Meta, les capacités de l'IA sont infinies. Toutefois, cet atout a ses inconvénients.

« Avec l'IA générative, je pense que nous allons rapidement évoluer vers cette zone, où, non seulement la majorité du contenu que vous voyez aujourd'hui sur Instagram vous est simplement recommandé à partir de choses qui existent dans le monde et qui correspondent à vos intérêts… Je pense qu'à l'avenir, une grande partie de ces choses seront également créées avec des outils d'IA générative » explique Mark Zuckerberg.

L'intelligence artificielle serait-elle la base de la création de contenus de demain ? Pour Zuckerberg, l'IA facilite l'alimentation de nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Cependant, la majorité des contenus seront synthétisés à partir des données existantes.

C'est la pire crainte à propos de cette technologie. Effectivement, la créativité ne sera plus au rendez-vous. Il n'y aura plus que du recyclage sur internet.

De plus, les œuvres ne seront plus protégées. L'IA va imiter les contenus des artistes pour en créer de nouveaux. Si on se lance sur cette voie, l'intelligence artificielle va enlever l'âme de l'imagination.

L'IA pour tous

La discussion entre Jensen Huang et le big boss de Meta a aussi ouvert le débat concernant l'intelligence artificielle pour tous.

Mark Zuckerberg a toujours été contre l'utilisation centralisée de l'IA. Pour lui, cet outil est destiné à tous les usagers à travers la planète. C'était la valeur derrière « AI Studio ». Tout le monde pourra alors créer des personnages IA. Il y a un espace de partage afin d'échanger ces modèles.

« Tout comme chaque entreprise possède une adresse e-mail, un site web, et un compte sur les réseaux sociaux, je pense qu'à l'avenir, chaque entreprise aura une IA », affirme Mark Zuckerberg.

Même si l'IA pourrait changer la création de contenu, les équipes de Meta ont déjà trouvé une solution concernant ce problème.

« À mesure que les modèles deviennent plus grands et plus généraux, cela s'améliore de plus en plus. Je rêve donc qu'un jour, comme vous pouvez presque imaginer, tout Facebook ou Instagram deviendra un modèle d'IA unique qui aura unifié tous ces différents types de contenus et systèmes » ajoute Zuckerberg.

